Thyssenkrupp plant radikale Schrumpfkur: 11.000 Stellen vor dem Aus

Derzeit laufen Gespräche mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky. Er könnte seinen Anteil an Thyssenkrupp Steel von derzeit 20 auf 50 Prozent aufstocken. Kretinsky gilt als einer der wenigen Investoren, die bereit sind, in die hochdefizitäre Sparte zu investieren.

Der Konzern plant, die jährliche Stahlproduktion auf maximal neun Millionen Tonnen zu reduzieren – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den bisherigen 11,5 Millionen Tonnen. Zudem steht die Schließung des Standorts Kreuztal-Eichen auf der Agenda, wo bisher Stahl weiterverarbeitet wird. Auch die Zukunft der Beteiligung an den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann (HKM) bleibt ungewiss: Ein Verkauf wird geprüft, andernfalls stehen einvernehmliche Schließungsszenarien im Raum.

"Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und wollen langfristige Perspektiven für unsere Mitarbeiter schaffen. Gleichzeitig müssen wir uns an die veränderten Marktbedingungen anpassen", schildert Dennis Grimm, Chef der Stahlsparte, die Lage. "Dieser Weg wird uns allen viel abverlangen", so Grimm.Auch Anlegern hat ein Investment in die Thyssenkrupp-Aktie in diesem Jahr viel abverlangt. Mitte September rutschte die Aktie auf 2,77 Euro auf ein Allzeittief, das Unternehmen war damit keine 2 Milliarden Euro mehr wert. Seither konnte die Aktie sich allerdings deutlich erholen und mehr als 35 Prozent zulegen. Allein in den vergangenen 5 Handelstagen beträgt das Kursplus mehr als 11 Prozent. Ein erster Hoffnungsschimmer, dass die harten Einschnitte möglicherweise der Beginn einer Trendwende darstellen könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

