Der Blick in die USA - diese Konsequenzen könnte Trumps Präsidentschaft auf den deutschen Immobilienmarkt haben (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Schon immer wirkte sich Amerikas Politik auf die

internationale Wirtschaft aus; auch der Immobilienmarkt ist daher grundsätzlich

von Veränderungen der US-Politik betroffen. Viele Investoren plagen aus diesem

Grund Unsicherheiten: Mit welchen Konsequenzen aus Trumps erneuter

Präsidentschaft müssen sie rechnen und wie wirken sich diese auf die

Investitionsstrategie aus?



"Schon immer hatte die US-Politik einen starken Einfluss auf die europäischen

Kapitalanlagen. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen, wie sich

Handelsbeziehungen, Kapitalströme und Zinsen langfristig entwickeln", erklärt

der Immobilienfachmann Marko Verkic. Im nachfolgenden Beitrag erläutert der

Experte denkbare Konsequenzen für Investoren in Deutschland, die aus Trumps

Politik resultieren könnten.





Positive Auswirkungen der US-Politik auf deutsche MärkteDie USA gilt für viele Länder als wirtschaftliches Vorbild - auch in Deutschlandorientieren sich zahlreiche Märkte an den Entwicklungen in Amerika. Geradedeshalb wurde die Präsidentschaftswahl auch hierzulande mit großer Spannungverfolgt. Viele Experten prognostizierten dabei düstere Aussichten für diedeutsche Wirtschaft, falls Ex-Präsident Donald Trump erneut ins Weiße Hauseinziehen sollte. Doch der Immobiliensektor könnte von diesem wahrgewordenenSzenario erheblich profitieren.Ein Grund hierfür liegt in der engen Zusammenarbeit der amerikanischen NotenbankFed mit der Europäischen Zentralbank EZB. Schon häufig konnte in derVergangenheit beobachtet werden, dass eine Zinssenkung oder -erhöhung der einenBank kurz darauf zu einer Zinssenkung oder -erhöhung der anderen Bank führte.Von Trump, der als Befürworter niedriger Zinsen bekannt ist, erhoffen sich nunzahlreiche Investoren fallende Zinsen.Hinzu kommt Trumps Ausrichtung auf wirtschaftliches Wachstum und Investitionen.Mögliche Maßnahmen zur Ankurbelung der US-Wirtschaft, wie etwaSteuervergünstigungen oder der Abbau regulatorischer Hürden, könnten indirektdie Nachfrage nach sicheren deutschen Anlageformen zusätzlich befördern. Seineinvestorenfreundliche Grundhaltung sowie die Förderung des Immobilienmarktesschaffen zudem Rahmenbedingungen, die auch in Europa neue Wachstumsimpulseermöglichen.Geringes Ansehen von Immobilieninvestoren in Deutschland und aktuelleHerausforderungenImmobilieninvestoren dürften diese Entwicklungen regelrecht herbeisehnen, dennihr Status in Deutschland ist häufig umstritten. Der Grund hierfür liegt in derVergangenheit, als ein Großteil des deutschen Wohnraums noch staatlich verwaltetwurde. Zwar wirkte sich dies positiv auf die Mieten aus, gleichzeitig waren die