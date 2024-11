Cathay Financial Holdings ist auf der COP29 führend im Bereich der Klimafinanzierung und setzt sich für öffentlich-private Partnerschaften sowie den kohlenstoffarmen Wandel in Asien ein

TAIPEI, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) hat aktiv an der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) teilgenommen und sich damit den globalen Bemühungen angeschlossen, die dringenden klimatischen Herausforderungen anzugehen. Als einziges taiwanesisches Finanzinstitut, das eine Konferenz in der Blue Zone der COP29 ausrichtet, ist Cathay gemeinsam mit der World Climate Foundation (WCF) Gastgeber des „Asia Finance Event". Dies ist das vierte Jahr in Folge, dass Cathay FHC an der COP teilnimmt. Cathay FHC nutzt diese Plattform, um mit globalen Interessenvertretern aus Regierung, Industrie und Wissenschaft in Kontakt zu treten, die Perspektiven Asiens im Klimafinanzierungsdialog zu präsentieren sowie den Einfluss von Cathay FHC auf internationale Klimaschutzmaßnahmen zu stärken.

Das „Asia Finance Event" betonte die entscheidende Rolle der Klimafinanzierung bei der Ermöglichung eines globalen kohlenstoffarmen Übergangs. Unter dem Motto „Katalysierung der Klimafinanzierung durch öffentlich-private Partnerschaften: Perspektiven aus Asien", war die Veranstaltung darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu stärken, um ein günstiges Umfeld für einen kohlenstoffarmen Übergang in Asien zu schaffen.

Die Veranstaltung wurde mit einer Rede des Präsidenten von Cathay FHC, Chang-Ken Lee, eröffnet, gefolgt von einer Präsentation von Sophia Cheng, Chief Investment Officer von Cathay Financial Holdings. Cheng moderierte die Veranstaltung und lud vier Podiumsteilnehmer ein, die tiefe Einblicke gewährten. Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Anjali Viswamohanan, Direktorin der Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), Filipe B. Oliveira, Senior Advisor für Sustainable Energy for All (SEforALL), Hiro Mizuno, ehemaliger Chief Investment Officer des japanischen Government Pension Investment Fund (GPIF), und Laila Nordine, Senior Sustainable Finance Manager bei der International Finance Corporation (IFC). Gemeinsam erörterten sie Strategien und Erfolgsfaktoren zur Beschleunigung des Wachstums der Klimafinanzierung, wobei der Schwerpunkt auf öffentlich-privaten Partnerschaften für Asiens schwer zugängliche Sektoren – wie Zement, Stahl, Chemie und Transport – sowie auf dem kohlenstoffarmen Übergang des Energiesektors lag. Die Diskussionen unterstrichen die Notwendigkeit innovativer Lösungen und Partnerschaften, um die notwendigen Mittel für einen erfolgreichen Übergang zu sichern.