Hohe Auszeichnung für Transformationsprojekt der TÜV NORD GROUP

- Hochkarätige Jury des Managementmagazins WirtschaftsWoche verleiht

Wirtschaftspreis für das Organisationsprojekt "NOVA" der TÜV NORD GROUP

- Konsequente Ausrichtung der Organisation auf große transformatorische

Veränderungen unserer Zeit als Erfolgsfaktor

- Ausgezeichnet wurde die exzellente Projektarbeit mit der Managementberatung

Horváth



Im Zuge der diesjährigen Preisverleihung des Wirtschaftsmagazins

WirtschaftsWoche für herausragende Unternehmensprojekte wurde die Erarbeitung

einer neuen Organisation der TÜV NORD GROUP mit dem ersten Preis in der

Kategorie "Organisation" ausgezeichnet. Bewertungskriterien waren dabei die

Methodik, Kommunikation, Kreativität und Auswirkung. Die zusammen mit dem

Projektpartner Horváth entwickelte Organisationsstruktur konnte die hochkarätig

besetzte Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Journalismus überzeugen.





"Die Auszeichnung bestätigt den eingeschlagenen Weg, uns ganz im Sinne unsererKundinnen und Kunden auszurichten. Wir haben Expertise in sehr unterschiedlichenBranchen, die alle mit großen technologischen Veränderungen konfrontiert sind.Darauf wollten wir uns auch organisatorisch neu einstellen. Entsprechend habenwir das Organisationsprojekt NOVA als Zukunfts- und Wachstumsprojektausgerichtet. Das Projektteam hat diese Anforderungen in vorbildhafter Weiseumgesetzt", sagt Dr. Dirk Stenkamp, CEO der TÜV NORD AG.Neue Impulse durch neue organisatorische VerbindungenDas im September 2022 mit einer umfassenden Diagnosephase gestartete Projektzielte zunächst auf ein umfassendes Verständnis der strukturellenHerausforderungen. Anstoß war die Neuformulierung des Unternehmenszweckes derGruppe, mit dem Ziel, mehr Vertrauen in neue Technologien zu schaffen. Um diesenZweck auch organisatorisch optimal erfüllen zu können, wurden zunächst mehr alszehn Unternehmensszenarien mit dem Vorstand der TÜV NORD GROUP ausgearbeitet.Diese wurden priorisiert und im Anschluss mit über 100 Expertinnen und Expertenaus dem Unternehmen weiterentwickelt, auf einen Ansatz fokussiert und in dieUmsetzung gebracht.Das Ergebnis ist eine Organisation mit sechs Business Units und zweiKonzernbereichen, die unter dem Dach der TÜV NORD GROUP arbeiten. Die für dieKunden relevanten technologischen und gesellschaftlichen Transformationen werdendurch die neuen Strukturen direkt adressiert und kundenzentriert abgebildet.Aus Sicht von Jens Neubert, Strategieleiter der TÜV NORD GROUP, lässt NOVA imUnternehmen das zusammenwachsen, was in Zeiten großer technologischerTransformationen zusammengehört: "Die Neustrukturierung hat bestehendeOrganisationsgrenzen aufgebrochen und Einheiten neu zusammengestellt. So wurden