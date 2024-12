Geht Warren Buffetts Beauty-Wette auf? KI-Boost bei Salesforce und Synopsys?

Montag, 02. Dezember: Zscaler

Cybersecurity-Aktien erfreuen sich bei Anlegern großer Beliebtheit. Grund hierfür ist, dass die Unternehmen überdurchschnittlich stark wachsen und häufig Steigerungsraten im hohen zweistelligen Prozentbereich aufweisen – das sorgt auch für starke Kursgewinne, was wiederum zu einem großen Interesse an den Anteilen von Unternehmen wie CrowdStrike, Fortinet und Palo Alto sorgt.

Von diesem Rückenwind hat Mitbewerber Zscaler in diesem Jahr bislang nicht profitieren können, gegenüber dem Jahreswechsel notiert die Aktie mit einem Minus von 7,5 Prozent. Dadurch ist die Bewertung inzwischen sogar günstiger als jene von CrowdStrike – wobei angesichts eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von rund 70 kaum eine Rede sein kann.

Trotz einer Verlangsamung des in den vergangenen Jahren sehr starken Umsatzwachstums auf rund 30 Prozent pro Quartal (gegenüber dem jeweiligen Vorjahreswert) wächst Zscaler noch immer schneller als die Konkurrenz. Das könnte für neues Interesse an der Aktie sorgen, sollte das Wachstum in dieser Höhe verteidigt werden können.

Geht es nach den Analysten wird das jedoch nicht der Fall sein, denn gegenüber dem Vorjahreswert von 496,7 Millionen US-Dollar wird nun ein Umsatz in Höhe von 605,5 Millionen erwartet, was einer Steigerung um knapp 22 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 0,63 US-Dollar um 4 Cent unter dem Vorjahreswert liegen.

Am Optionsmarkt herrscht Uneinigkeit über die zu erwartende Kursbewegung. Mit einem Call-Anteil von 51,9 Prozent und einer Put-Quote von 48,1 Prozent stehen sich Optimisten und Pessimisten fast gleichberechtigt gegenüber. Das könnte auch an der Historie liegen, denn in den vergangenen sechs Quartalen stieg die Aktie ebenso oft wie sie nach den Zahlen fiel. Eingepreist ist eine Kursreaktion von 9,3 Prozent.

Dienstag, 03. Dezember: Salesforce

Die Anteile von Salesforce, einem Spezialisten für Kundenbeziehungsmanagement, konnten erst vor Kurzem auf ein neues Allzeithoch ausbrechen – eine Entwicklung, die noch im Mai so nicht abzusehen war, denn damals brach die Aktie nach einem enttäuschenden Ausblick ein. Salesforce wurde trotz seiner KI-Plattform Einstein plötzlich als Verlierer des Booms gehandelt, da diese die Erwartungen an ein höheres Wachstum nicht erfüllen konnte.

Diese Hoffnungen werden nun mit Agentforce verbunden. Dahinter verbergen sich KI-Features, die es Usern erlauben, anfallende Arbeitsaufgaben zu automatisieren. Der Clou: Der Softwareassistent kann auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Mitarbeitenden und Unternehmen zugeschnitten werden. In einer Studie der Deutschen Bank bescheinigte Analyst Brad Zelnick der Plattform einen großen Erfolg und eine hohe Annahmequote. Anfang November hatte Salesforce bekannt gegeben, 1.000 neue Angestellte anzuheuern, um Agentforce aktiver vertreiben und Kunden besser beraten zu können.

Angesichts der Tatsache, dass das Umsatzwachstum von Salesforce im zurückliegenden Quartal erstmals in den einstelligen Prozentbereich gerutscht ist, die Bewertung der Aktie hierfür inzwischen aber wieder teuer ist, kann sich das Unternehmen bei seinen Zahlen keine Schwäche erlauben. Am Markt wird mit Erlösen in Höhe von 9,35 Milliarden US-Dollar gerechnet, was ein Plus von nur 7,2 Prozent und damit eine weitere Wachstumsverlangsamung bedeuten würde. Der Gewinn pro Aktie soll mit 2,45 US-Dollar jedoch deutlich über dem Vorjahresergebnis von 2,11 US-Dollar liegen.

Schon etwas zuversichtlicher als bei Zscaler sind Optionshändler für eine positive Kursreaktion von Salesforce. Hier liegen 54,1 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte auf der Long-Seite, während 45,9 Prozent der offenen Optionen auf der Put-Seite liegen. Zu erwarten ist eine Kursreaktion von bis zu 7,2 Prozent.

Mittwoch, 04. Dezember: Synopsys

Wenn über Halbleiteraktien gesprochen wird, ist die Rede häufig entweder von Fertigern wie Samsung und Taiwan Semiconductor oder den Entwicklern wie AMD, Intel und Nvidia. Selten jedoch erhalten die Unternehmen in deren Hintergrund Aufmerksamkeit – das sind vor allem die beiden Chip-Designer Cadence und Synopsys.

Das ist durchaus überraschend, denn beide Unternehmen konnten in den vergangenen Jahren mit einem ausgesprochen starken Kurswachstum überzeugen. Während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 in den vergangenen 5 Jahren (inklusive Dividenden) knapp 106 Prozent Rendite abgeworfen hat, waren es bei Cadence rund 330 Prozent, bei Synopsys immerhin 285 Prozent.

Dadurch allerdings waren die Bewertungen zeitweise aus dem Ruder gelaufen. Nach einem für die Aktie von Synopysys bislang jedoch unterdurchschnittlichen Börsenjahr – die Anteile konnten sich gegenüber dem Jahreswechsel nur um 6,4 Prozent steigern – ist das Niveau nicht mehr so dramatisch wie in den Jahren zuvor. Mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37 ist die Bewertung inzwischen unter das Fünfjahresmittel gerutscht.

Das bedeutet die Chance auf einen Kursanstieg nach den Zahlen, wenn es dem Unternehmen gelingt, mit diesen zu überzeugen. Hierzu muss ein Umsatz von 1,63 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von mindestens 3,30 US-Dollar je Aktie übertroffen werden – beides Werte knapp über dem Vorjahresniveau.

58,3 Prozent der aktuell offenen Optionswetten liegen auf der Call-Seite, das spricht für eine große Zuversichts seitens der Händler. Nur 41,7 Prozent der Marktteilnehmenden haben sich bei Synopsys gegen fallende Kurse abgesichert – und das obwohl sich steigende und fallende Notierungen in den zurückliegenden Quartalen gleichberechtigt gegenüberstanden. Für die Kursreaktion ist mit einer Bewegung von bis zu 8,9 Prozent zu rechnen.

Donnerstag, 05. Dezember: Ulta Beauty

Der Einstieg von Warren Buffett beim Kosmetikeinzelhändler Ulta Beauty kam für viele Anleger überraschend. Zwar hatte die Investorenlegende in der Vergangenheit schon häufiger auf Einzelhändler gesetzt, so zum Beispiel den Inneneinrichter Floor & Decor Holdings, auch sind ein Teil des operativen Geschäftes von Berkshire Hathaway Einzelhandelsketten.

Doch Ulta Beauty als Investmentziel hatten nur wenige auf der Rechnung – was hierzulande auch an der geringen Bekanntheit des Beauty-Spezialisten liegt, der bislang nur auf dem nordamerikanischen Kontinent Filialen betreibt. Aus einer Bewertungsperspektive jedoch ist der Einstieg stimmig, denn neben moderaten Bewertungen liebt Warren Buffett hohe Cashflows. Und genau hier war Ulta Beauty in den vergangenen Jahren mit einer Cashflow-Rendite im hohen einstelligen Prozentbereich sehr erfolgreich.

Aktuell hat das Unternehmen jedoch mit einer anhaltenden Nachfrageschwäche zu kämpfen, denn aufgrund der hohen Inflation sind die Verbraucherausgaben für nichtessenzielle Konsum- und Luxusgüter rückläufig. Zwar konnte Ulta Beauty bislang eine positive Wachstumsrate verteidigen, die betrug im zurückliegenden Quartal gegenüber dem Vorjahr aber nur noch 0,9 Prozent, sodass inzwischen erstmals seit der Corona-Pandemie eine rückläufige Entwicklung droht.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren Analysten einen Umsatz in Höhe von 2,49 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal unveränderte Erlöse bedeuten würde. Aufgrund gestiegener Lohn- und Inputkosten soll der bereinigte Gewinn pro Aktie jedoch bei 4,52 US-Dollar liegen und damit deutlich unter den im Vergleichszeitraum erzielten 5,07 US-Dollar. Fast wichtiger als das Ergebnis für die vergangenen drei Monate könnte jedoch der Ausblick auf das traditionell starke Weihnachtsgeschäft werden.

In den vergangenen 10 Jahren konnte Ulta Beauty den Dezember 8 Mal mit Gewinnen abschließen. Angesichts dieser saisonalen Stärke tun sich Anleger schwer, gegen eine nachteilige Kursreaktion zu wetten, die Call-Quote liegt daher bei 55 Prozent und das, obwohl es in den vergangen sechs Quartalen gleich viermal bergab ging. Die impliziterte Kursreaktion von 7,7 Prozent liegt im historischen Durchschnitt.

Donnerstag, 05. Dezember: Lululemon

Mit ähnlichen Schwierigkeiten wie Ulta Beauty hat auch der Sportbekleidungshändler Lululemon zu kämpfen. Wie der Kosmetikspezialist zeichnen sich die Kanadier jedoch dadurch aus, gegenüber ihren Mitbewerbern eine positive Wachstumsrate behauptet zu haben. Das hat einen fallenden Aktienkurs zwar nicht verhindern können, die Bilanz ist aber deutlich besser als beispielsweise bei Nike.

Das liegt auch daran, dass Lululemon gegenüber seinen Mitbewerbern kaufkräftigere Kundengruppen anspricht. Die sind von den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten bislang weniger stark betroffen gewesen. Außerdem hat das Unternehmen seine Präsenz auch im Profisport ausgebaut und tritt zunehmend häufiger als Ausrüster auf – womit man zunehmend auch in Konkurrenz zu Adidas tritt.

Gegenüber dem Jahreswechsel haben die Anteile fast 40 Prozent an Wert eingebüßt. Dadurch ist die zwischenzeitlich für einen Einzelhändler übertrieben Bewertung jedoch auf ein wieder vertretbares Maß zurückgekehrt. Gegenwärtig ist Lululemon mit dem 23-fachen seiner für das kommende Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Das lässt jede Menge Spielraum zur Oberseite, sollte das Unternehmen mit seinen Zahlen überraschen.

Erwartet wird ein Umsatzanstieg um 7,3 Prozent von 2,20 auf 2,36 Milliarden US-Dollar. Auch der Gewinn soll mit 2,72 US-Dollar pro Aktie höher liegen als noch im Jahr zuvor, als das Unternehmen 2,53 US-Dollar erwirtschaftet hatte. Wie bei Ulta Beauty auch, dürfte für eine ansprechende Kursreaktion der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft entscheidend werden.

Mit 52,1 Prozent ist nur eine knappe Mehrheit der Teilnehmer am Optionsmarkt bereit, auf nach den Zahlen von Lululemon steigende Zahlen zu wetten. Dementsprechend liegt die Put-Quote bei 47,9 Prozent. Die Bilanz spricht allerdings klar für die Bullen, denn in den vergangenen eineinhalb Jahren konnte sich Lululemon nur einmal nicht steigern, damals ging es allerdings gleich -15,8 Prozent bergab. Für dieses Vierteljahr ist eine Kursbewegung um bis zu 9,2 Prozent eingepreist.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Samstag, 30. November, 10:00 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion