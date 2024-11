PVA TePla: Zu gut und günstig, um ignoriert zu werden!

Die PVA TePla AG ist ein international agierendes Unternehmen mit Sitz in Wettenberg, Deutschland. Es ist spezialisiert auf hochentwickelte Anlagen und Prozesse für die Herstellung und Bearbeitung von Hightech-Materialien wie Halbleiter, Kristalle und Metalle. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat sich zu einem bedeutenden Anbieter in der Hochvakuum-, Plasmaprozesstechnik und Kristallzucht entwickelt.

Die Kernkompetenzen von PVA TePla liegen in der Entwicklung von Anlagen für die Halbleiterindustrie, insbesondere in der Siliziumwafer- und Photovoltaikproduktion. Ihre Lösungen kommen in der Mikroelektronik, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Medizintechnik zum Einsatz. Neben Anlagen bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen wie Materialprüfung und Analytik an, die durch ihre Tochtergesellschaft PVA Metrology & Plasma Solutions abgedeckt werden.