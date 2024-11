Hanno Berger auch in Wiesbaden rechtskräftig verurteilt

KARLSRUHE/FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch das zweite Urteil gegen die Cum-Ex-Schlüsselfigur Hanno Berger wegen schwerer Steuerhinterziehung ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revision von Berger gegen seine Verurteilung am Landgericht Wiesbaden zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verworfen, wie Deutschlands oberstes Strafgericht in Karlsruhe mitteilt. Damit können nun beide Urteile gegen Berger - am Landgericht Bonn sowie in Wiesbaden - zu einer Gesamtstrafe verrechnet werden.

Berger gilt als Wegbereiter für die Cum-Ex-Aktiendeals in Deutschland, mit denen der Staat um mindestens zehn Milliarden Euro geprellt wurde. Dabei wurden Investoren Steuern erstattet, die sie gar nicht gezahlt hatten. Der Steueranwalt pries die Geschäfte bei Banken und Vermögenden als rechtssichere Steueroptimierung an, beriet bei der Konstruktion und verdiente Millionen daran. Später floh "Mr. Cum-Ex" vor der Justiz in die Schweiz, bis Berger im Februar 2022 nach Deutschland ausgeliefert wurde.