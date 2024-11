Dogecoin erneut im Fokus: Kursgewinne und Einbruch binnen 24 Stunden!

Spekulationen heizen DOGE-Rallye an

Die volatile Welt der Kryptowährungen wurde am Wochenende von einer spektakulären Kursbewegung der Meme-Währung Dogecoin (Doge) dominiert. Nachdem Gerüchte über die Einführung eines Zahlungsdienstes auf Elon Musks Plattform X aufkamen, erreichte Doge seinen höchsten Stand seit Mai 2021 – bevor der Kurs abrupt einbrach.

Der jüngste Hype um Dogecoin begann, als Musk einen Screenshot des X-Profils von Joe Rogan teilte. Auffällig: Ein Dollar-Symbol, das sich vom bisherigen Trinkgeld-Feature der Plattform unterschied. Ein Nutzer spekulierte, dass dies ein Hinweis auf den kommenden Zahlungsdienst von X sein könnte – ein Projekt, das seit der Umbenennung von Twitter in X im Fokus steht.

Die Spekulationen befeuerten Doges Kurs, der am Samstagmorgen kurzzeitig auf 0,475 US-Dollar stieg – ein Niveau, das seit drei Jahren nicht mehr erreicht wurde. Die Kryptowährung verzeichnete im November beeindruckende Zuwächse von 195 Prozent und liegt auf Jahressicht bei einem Plus von 430 Prozent.

Was steckt hinter der Dogecoin-Dynamik?

Dogecoin reagiert seit Jahren sensibel auf Meldungen über Elon Musk und dessen Unternehmen. Teslas Akzeptanz von Doge für Merchandise sowie Musks anhaltende Unterstützung des Tokens haben der Meme-Währung Kultstatus verliehen.

Auch die kürzliche Vergabe von Lizenzen für Geldüberweisungen an X Payments LLC in fast allen US-Bundesstaaten (außer New York) nährt die Hoffnung, dass der Dienst Kryptowährungen wie Doge integrieren könnte.

Bitcoin stürzt ab, DOGE folgt

Nach dem kurzfristigen Höhenflug setzte eine scharfe Korrektur ein: Doge fiel innerhalb von 24 Stunden von 0,475 US-Dollar auf 0,41 US-Dollar. Die breitere Kryptomarktstimmung trübte sich ebenfalls ein. Bitcoin, der am Freitag ein Allzeithoch von 99.645 US-Dollar erreichte, gab auf 96.725 US-Dollar nach.

Nicht nur Doge erlitt Verluste: XRP fiel um 14 Prozent und war damit der größte Verlierer unter den Top-10-Kryptowährungen.

Trump und die „DOGE-Behörde“?

Auch politische Ereignisse spielten eine Rolle: Der künftige US-Präsident Donald Trump kündigte die Gründung des "Department of Government Efficiency" (Doge) an. Elon Musk und der ehemalige Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy sollen die Abteilung leiten, die sich auf Bürokratieabbau und Effizienzsteigerungen konzentriert.

Fazit: Doge bleibt ein Spielball der Spekulationen

Dogecoin zeigt einmal mehr, wie anfällig Kryptowährungen für Hype und Spekulation sind. Ob X tatsächlich Doge oder andere digitale Assets in seinen Zahlungsdienst integrieren wird, bleibt ungewiss.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

