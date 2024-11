Parlament tagt ohne Opposition

TIFLIS (dpa-AFX) - In der Südkaukasusrepublik Georgien ist die Regierungspartei Georgischer Traum allein zur ersten Sitzung des Parlaments nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl zusammengekommen. Die proeuropäische Präsidentin Salome Surabischwili und die prowestliche Opposition betraten das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) nicht. Sie erkennen das offizielle Wahlergebnis nicht an.

Die Opposition hatte nach der Wahl am 26. Oktober erklärt, ihre Mandate nicht annehmen zu wollen. Die Wahlkommission hatte dem Georgischen Traum rund 54 Prozent der Stimmen zugesprochen.