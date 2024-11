Harald Christ: Bremse lockern, Zukunft sichern

Die Konstrukteure der Schuldenbremse waren kluge Menschen. Das steckt schon in der Namensgebung. Bremse. Verrückt, wer ohne fährt. Aber dieses finanzpolitische Instrument wurde vor 15 Jahren in unser Grundgesetz eingebaut - und seither nicht gewartet. Dabei ist die Bremse ein Verschleißteil.

Gleichzeitig korrodieren die Jahrzehnte währenden Mechanismen unseres Wohlstandsmotors. Russland, der langjährige Garant niedriger Energiekosten für unsere heimische Wirtschaft, entpuppte sich als imperialistischer Aggressor und kommt als Partner nicht länger in Frage – und zwingt uns ebenso zu einem Umdenken in unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Der Absatzmarkt China hat längst eigene, selbstbewusste Unternehmen, die „Made in China“ nicht als Makel, sondern als Auszeichnung stolz vor der Brust tragen. Und spätestens mit der erneuten Wahl eines Autokraten in den USA hat eine Ära des Freihandels ihr jähes Ende gefunden.

Was also tun als Exportweltmeister? Wir müssen uns neu erfinden – und alte Gewohnheiten auf den Prüfstand stellen. Auch die Schuldenbremse gehört dazu.

Sie hat das Ziel, eine ausufernde Verschuldung des Staates zu verhindern. Damit soll finanzielle Stabilität für kommende Generationen gewährleistet werden. Um im Bild zu bleiben: Wenn wir heute ohne Tempolimit in die Zukunft rasen, bleibt die Tankrechnung an den Generationen nach uns hängen. Die Schuldenbremse soll uns und unsere Investoren also sicher durch schwierige Streckenabschnitte bringen. Nun ist die finanzpolitische Realität aber keine Teststrecke.

Die Welt stellt uns vor große Herausforderungen und wir sind nur bedingt handlungsfähig. Nicht allein, aber auch wegen einer Schuldenbremse, die zu einem Hemmnis für dringend notwendige Wachstumsinvestitionen in die Fundamente unseres Wohlstands geworden ist. Gerade in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Verteidigung müssen wir jetzt handeln.

Unser wichtigster Rohstoff



Wenn Unternehmer in turbulente Wirtschaftsphasen geraten, sind sie gut beraten, sich auf den Kern ihres Geschäftsmodells zu besinnen. Ein Prinzip, das sich auch auf

Volkswirtschaften übertragen lässt. Der Kern des deutschen Geschäftsmodells: Die Qualifikation unserer Fachleute, Ingenieure, Forscher, Tüftler und Entwickler. Als rohstoffarmes Land sind sie unsere einzige echte Ressource – und wir vernachlässigen sie.

Unsere Schulen sind marode, nicht digital genug, in vielen Teilen Deutschlands mangelt es an Lehrern und die Ergebnisse der Pisa-Studie sind so schlecht wie nie. Allein für die Schulen beträgt der Investitionsrückstand in Deutschland beinahe 55 Milliarden Euro. Und das ist noch konservativ kalkuliert – denn angesichts der KI-Revolution wären wohl weit mehr Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Bildungssystems notwendig. Von der wichtigen Integrationsaufgabe unserer Schulen für die zahlreichen Einwanderer ganz zu schweigen. Das Ergebnis: Zu viel Potenzial bleibt ungenutzt.

Mittelfristig führt das zu einem gravierenden Mangel an Arbeitskräften und langfristig zur Aushöhlung unseres Geschäftsmodells. Zumal wir in einem immer härteren Wettbewerb um die besten Köpfe stehen - global und mit unseren Nachbarn in Europa.

Und die investieren Milliarden in die Zukunftsfähigkeit ihres Wirtschaftsstandortes. Beispiel Frankreich: Das Investitionsprogramm France 2030, das 2021 unter Präsident Macron gestartet wurde, umfasst ein Budget von 54 Milliarden Euro und soll die französische Wirtschaft durch Innovation, Forschung und industrielle Investitionen in Zukunftsfeldern wie Wasserstoff oder Elektromobilität voran bringen und die Energieversorgung modernisieren und nachhaltiger gestalten. Hinzu kommt eine konsequente Reformpolitik. Macron hat die Steuern für Unternehmen gesenkt, den Arbeitsmarkt flexibler gestaltet, die Arbeitslosenversicherung neu organisiert und schließlich auch die schwierige Rentenreform umgesetzt.

Der Investitions- und Reformkurs in unserem Nachbarland wirkt: Die französische Wirtschaft erweist sich als bemerkenswert widerstandsfähig. Seit 2022 hat Frankreich mehr als doppelt so viele ausländische Direktinvestitionen angezogen wie Deutschland und während unsere Wirtschaft im Jahr 2024 wohl kaum wachsen wird, kann Frankreich etwa ein Prozent Wachstum verzeichnen.

Zur Wahrheit gehört auch: Deutschlands Staatsverschuldung fällt mit um die 60 Prozent im internationalen Vergleich mehr als moderat aus. Betrachtet man Länder wie Frankreich, Großbritannien und Italien, so liegen diese Teils deutlich über 100 Prozent des BIP – Tendenz steigend. Kurz: Wir können und sollten uns kluge Investitionen leisten. Die Wiederwahl Donald Trumps erhöht den Handlungsdruck zusätzlich. Sein harter, protektionistischer Kurs auch gegenüber Verbündeten wird uns vor neue Schwierigkeiten stellen.

Wachstum mit Weitblick



Die zentrale Aufgabe einer neuen Bundesregierung – wie auch immer diese aussieht – ist also die Ausgestaltung einer Schuldenbremse, die gleichzeitig haushaltspolitische Stabilität gewährleistet, eine übermäßige Schuldenlast vermeidet und notwendige Investitionen ermöglicht. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich möchte die Schuldenbremse nicht abschaffen. Im Gegenteil. Ich bin ein Befürworter des verantwortlichen Haushaltens – sei es mit Unternehmensbudgets oder Staatskassen. Aber ich bin auch ein Fan eines Bildungssystems, das sein Aufstiegsversprechen hält, oder etwa von Brücken, die nicht in die Elbe stürzen - wie die mangelhaft gewartete Carolabrücke im September. Wer an der Weltspitze kann sich so etwas nicht leisten. Und wer einen Führungsanspruch in Europa erhebt, muss substanziell in der Lage sein, seine wirtschaftspolitischen Interessen global durchzusetzen.

Eine Lösung könnte die Einbettung einer Investitionsklausel in den gesetzlichen Rahmen der Schuldenbremse sein. Denn wer die Ausgabenlast als bloße Zahl betrachtet, verkennt das ganze Bild. So könnte bei der Entscheidung über schuldenfinanzierte Investitionen die Frage in den Vordergrund rücken, ob diese die Kriterien einer zukunftsweisenden oder nicht weiter aufschiebbaren Investition erfüllt – oder ob es vielmehr um Klientelgeschenke geht.

Kluge Investitionen an den richtigen Stellen zahlen sich in einigen Jahren doppelt und dreifach aus. Eine Schuldenbremse, die das verhindert, kann nicht im Sinne des Erfinders sein.