Menschen für Menschen und äthiopische Regierung haben Absichtserklärung für Wiederbewaldungsprogramm unterzeichnet / EU-Unternehmen werden als Impact Investoren gesucht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die Stiftung Menschen für Menschen(https://www.menschenfuermenschen.de/) hat Anfang November 2024 gemeinsam mitdem Ministry of Agriculture in Äthiopien ein Memorandum of Understanding (MoU)für ein ganzheitliches Wiederbewaldungsprogramm in Äthiopien unterzeichnet. Zielist es, gemeinschafts- und naturbasierte Lösungen voranzutreiben. Unternehmenaus der EU können sich als Impact Investoren an der Wiederbewaldung beteiligen,um den globalen Klimaschutz zu fördern, Biodiversität zu stärken und denMenschen in Äthiopien dauerhaft bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. LokaleGemeinden profitieren immens von der Vereinbarung.Bereits im April 2024 hatte die äthiopische Regierung eine Verordnung über denSchutz und die Nutzung von Wäldern ("Forest Development Protection andUtilization Regulation No. 544/2024") verabschiedet, die auch dieVoraussetzungen für einen geregelten und verlässlichen Eintritt des Landes inden Kohlenstoffmarkt geschaffen hat. Das Besondere am Gesetz: Es gibt denGemeinden das Recht, CO2-Senkungsleistungen, die auf ihrem Boden entstehen, zuvermarkten und damit für sich selbst Einnahmen zu generieren. Nur 20 Prozent derEinnahmen müssen als Gebühr an den Staat und die Provinzregierung für dieÜbertragung und Nutzung der Vermarktungsrechte und den langfristigen Schutz derWiederbewaldungsflächen entrichtet werden. Bis zu 80 Prozent der aus demfreiwilligen Emissionshandel generierten Einnahmen fließen nach Abzug externerKosten direkt den lokalen Gemeinden in Äthiopien zu. Neben dem Klimaschutz siehtdas Gesetz somit auch die Wohlstandssteigerung der lokalen Bevölkerung vor.Menschen für Menschen verfolgt ganzheitlichen Ansatz in WiederbewaldungsgebietenDas in 2025 beginnende Regenerationsprojekt von Menschen für Menschen und derlokalen Bevölkerung hat das Ziel, positive Effekte sowohl für Natur und Klimaals auch für die Menschen vor Ort zu erreichen. Mit diesem ganzheitlichen Ansatzarbeitet Menschen für Menschen seit Jahrzehnten erfolgreich und nachhaltig inÄthiopien und hat so bereits circa 15.000 Hektar Wald nachhaltig regeneriert.Gestartet wird das neue Regenerationsprojekt mit der Wiederbewaldung von 1.200Hektar Wald. Diese und weitere Flächen werden vom äthiopischen Staat nach demPrinzip der Zusätzlichkeit ausgewählt, das heißt in ihnen würde sich die Naturohne das Projekt von Menschen für Menschen nicht regenerieren. Diewiederbewaldeten Flächen werden von der äthiopischen Regierung zu Schutzflächen