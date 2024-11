Abschied Watzkes

Freibauer schrieb heute 08:10

Ein Sieg gegen Bayern - etwa so wahrscheinlich wie das Freiburg was in Dortmund holen würde.



Bayern Lev Frankfurt --und um Platz 4 kämpft der Rest mit leichtem Vorteil für den BVB..(auch weil man im Pokal bereits raus ist..)



Vereinsmitglieder gegen RHM Deal -- und wurde auf der Versammlung sich auch deutlichst für Ukraine positioniert?

Oder sind die Fans die fünfte Kolonne (nur für ältere Leser - sonst googlen)



Naja Autokratien und Fußball versteht sich oft gut! Siehe auch FIFA.