„Nachweisliche Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 30 Prozent“

Die gute Nachricht: Beim Weg zur Klimaneutralität können innovative digitale Angebote eine große und vor allem kosteneffiziente Hilfe darstellen. Christopher von Gumppenberg, Mitgründer und Geschäftsführer der KUGU Home GmbH, bietet mit seinem Unternehmen eine smarte Dekarbonisierungsplattform für die Immobilienbranche an. Im Interview erklärt er das Business-Modell dahinter – und die zahlreichen Vorteile für die Anwender.

Ihr erklärtes Ziel ist die Dekarbonisierung der Immobilienbranche. Was ist Ihre Motivation und wie tragen die digitalen Produkte von KUGU dazu bei?

Die Reduktion des CO₂-Ausstoßes zählt branchenübergreifend zu den größten Herausforderungen – die Immobilienbranche bildet hier keine Ausnahme. Darin sehen wir unsere Verantwortung und Chance: Das Verstehen und Nutzen der in jedem Gebäude erzeugten Energiedaten war die Grundidee von KUGU. Heute können unsere digitalen Dekarbonisierungslösungen CO₂-Emissionen und Energieverbräuche nachweislich um bis zu 30 % senken. Das unterstützt unsere Kunden aus der Wohnungs- und Energiewirtschaft beim Erreichen ihrer Emissionsziele, ohne dass zeit- und kostenintensive Investitionen in die Gebäudesubstanz erforderlich sind.

Was unterscheidet KUGU von anderen Anbietern in diesem Markt?

Wir haben eine ganzheitliche Dekarbonisierungsplattform entwickelt, die in Echtzeit alle Schritte – von der Energieerfassung über die Analyse bis zur direkten Steuerung – in einem einzigen digitalen System vereint. Diese Vollintegration, kombiniert mit unserer starken Expertise im Immobilien- und Energiemarkt, ermöglicht nicht nur eine schnelle Implementierung, sondern auch eine enorme Flexibilität bei den Anpassungen für individuelle Gebäudeanforderungen. Wir garantieren sogar eine Energieeinsparung von mindestens 15 %; davon profitieren letztlich alle – Mieterinnen und Mieter, Vermieter und die Umwelt.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Series-A-Finanzierungsrunde steht KUGU vor spannenden Entwicklungen. Wie werden Sie das frische Kapital nutzen, um die strategische Entwicklung und das Wachstum Ihres PropTech-Unternehmens voranzutreiben?

Das neue Kapital ermöglicht es uns, in zwei wesentliche Bereiche zu investieren: den Ausbau unseres großartigen Teams und die Erweiterung unseres Produktportfolios. Wir möchten damit nicht nur wachsen, sondern auch den steigenden Bedarf im Markt decken und die Anwender bestmöglich unterstützen. Ich freue mich bereits sehr darauf, unsere innovativen Lösungen künftig bei immer mehr Kunden live in der Anwendung zu sehen. Unser Dank gilt allen bestehenden und neuen Investoren, deren Vertrauen und fortlaufende Unterstützung den erfolgreichen Weg von KUGU erst möglich gemacht haben.

Können Sie konkrete Beispiele benennen, wie Ihre Dekarbonisierungs-Lösungen die CO 2 -Emissionen und Energieverbräuche für Immobilienbesitzer reduzieren konnten?

Wir verwalten bereits über 12.000 Gebäude auf unserer Plattform und konnten im vergangenen Jahr 25 Millionen kWh Energie einsparen, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von etwa 7.000 Haushalten in Deutschland entspricht. Zu unseren Kunden zählen bereits große Wohnungsunternehmen sowie Stadtwerke und führende Messdienstleister in ganz Deutschland. In naher Zukunft wollen wir 50.000 Gebäude auf unserer Plattform optimieren; das wird in der Immobilienwirtschaft jährlich über 100.000 Tonnen CO₂-Emissionen einsparen.

Wie beeinflussen aktuelle gesetzliche Regelungen und Markttrends Ihr Geschäftsmodell und sind bereits neue Produkte in der Entwicklung?

Die Verschärfung der Energieeffizienz- und Klimaschutzauflagen, wie etwa durch das novellierte Gebäudeenergiegesetz oder die EU-Gebäuderichtlinie, verstärkt die Nachfrage nach digitalen Lösungen wie unseren. Immobilienbesitzer sind zunehmend gefordert, ihre Gebäude CO₂-neutral zu machen, was uns zusätzliche Wachstumschancen bietet. Aktuell arbeiten wir an Modulen, die auch Klimaanlagen in den Optimierungsprozess integrieren und den Fokus auf eine noch genauere Analyse des Dekarbonisierungspotenzials legen.

Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie in der weiteren Skalierung Ihrer Lösungen, sowohl in Deutschland als auch auf internationalen Märkten?

Die größte Herausforderung ist sicherlich die Vielfalt der regulatorischen und technischen Anforderungen in verschiedenen Ländern. Während wir in Deutschland mit Standards und Vorschriften gut vertraut sind, bedarf es im Ausland einer intensiven Einarbeitung in die lokalen Gegebenheiten. Dennoch stehen die Immobilien- und Energiemärkte in unseren Nachbarländern oft vor ähnlichen Herausforderungen, wie hier bei uns – wir sind bereit, die Branche auch im Ausland nachhaltig zu prägen.

KUGU Home GmbH (www.kugu-home.com)