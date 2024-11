SDAX und TecDAX glänzen: SMA Solar Technology führt mit 10,12% Plus

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine positive Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,16% und steht aktuell bei 19.384,08 Punkten. Der MDAX entwickelt sich stärker und legt um 0,74% zu, womit er bei 26.448,03 Punkten notiert. Noch dynamischer zeigt sich der SDAX, der mit einem Plus von 1,41% auf 13.487,75 Punkte klettert. Auch der TecDAX kann mit einem Zuwachs von 0,83% auf 3.400,68 Punkte überzeugen. Im internationalen Vergleich zeigt der Dow Jones eine solide Performance mit einem Anstieg von 0,73% und erreicht 44.606,82 Punkte. Der S&P 500 folgt mit einem Plus von 0,36% und steht bei 5.988,83 Punkten. Insgesamt spiegeln die heutigen Kursgewinne eine positive Marktstimmung wider, wobei insbesondere der SDAX und der TecDAX im deutschen Markt hervorstechen. Auch die US-amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 tragen zur optimistischen Tendenz bei.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von adidas mit einem Anstieg von 3,03%.Porsche AG folgt mit 2,91%, während Sartorius Vz. mit 2,51% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Commerzbank ist mit einem Rückgang von 4,95% der größte Verlierer, gefolgt von MTU Aero Engines mit -1,98% und Rheinmetall mit -1,87%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere HelloFresh mit einem beeindruckenden Plus von 8,93%. AIXTRON und Fraport folgen mit 7,32% und 5,09% respectively.Die Flopwerte im MDAX sind weniger dramatisch, wobei CTS Eventim mit -1,39% den kleinsten Verlust aufweist, gefolgt von Nemetschek mit -1,40% und HYPOPORT mit -1,50%.Die SDAX-Topwerte werden von SMA Solar Technology angeführt, die mit 10,12% den höchsten Anstieg verzeichnen. Evotec und CompuGroup Medical folgen mit 8,29% und 6,76%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei Alzchem Group mit -2,01% den größten Verlust erleidet, gefolgt von TAKKT mit -2,63% und RENK Group mit -3,95%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei SMA Solar Technology erneut mit 10,12% führt, gefolgt von Evotec mit 8,29% und AIXTRON mit 7,32%.Die TecDAX-Flopwerte sind moderat, mit Elmos Semiconductor, das um -0,64% fällt, und SAP mit -0,75%. Nemetschek zeigt ebenfalls einen Rückgang von -1,40%.Im Dow Jones sind die Topwerte von Sherwin-Williams mit 2,73% angeführt, gefolgt von Nike (B) mit 2,35% und Merck & Co mit 2,13%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Chevron Corporation mit einem Rückgang von -0,31%, Walmart mit -1,25% und NVIDIA mit -3,25%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Moderna mit einem Anstieg von 11,36% angeführt, gefolgt von Builders Firstsource mit 8,12% und Enphase Energy mit 7,95%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen GE Vernova mit -3,91%, Axon Enterprise mit -4,01% und Lockheed Martin mit -4,41%.