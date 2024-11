"Die besten Leute müssen den Job machen" - Was deutsche Firmen von einem Finnen lernen können (FOTO)

Berlin/Helsinki (ots) - Jobilla-Chef Pekka Nebelungs Vision für den deutschen

Arbeitsmarkt: Paradigmenwechsel, gezielte Reformen, Digitalisierung der

Recruiting-Kette



Der deutsche Arbeitsmarkt steht vor tiefgreifenden Herausforderungen: Der

demografische Wandel und der wachsende Fachkräftemangel bedrohen die

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Pekka Nebelung, CEO von Jobilla

Deutschland und Senator im deutschen Mittelstandsverband BVMW, plädiert für

einen Paradigmenwechsel: "Die besten Leute müssen den Job machen." Der Finne

stellt hier seine Vision vor, wie Deutschland durch gezielte Reformen und eine

innovative Recruiting-Strategie die besten Talente für sich gewinnen und

langfristig fördern kann.





"Digitalisierung und Bürokratieabbau sind entscheidend"Nebelung ist überzeugt, dass Deutschland seine Recruiting-Methoden dringendmodernisieren muss, um die besten Talente anzusprechen und zu binden. "Wirmüssen die gesamte Recruiting-Kette digitalisieren. Das bedeutet nicht nurschnellere Prozesse, sondern auch gezielte Ansprache durch intelligenteAlgorithmen, die sicherstellen, dass die besten Fachkräfte dort arbeiten, wo sieden größten Mehrwert bringen können", so Nebelung. Aus seiner Perspektive alsfinnischer CEO in Deutschland sieht er, dass die bürokratischen Hürden einernsthaftes Hindernis für Unternehmen sind, die Fachkräfte aus dem Auslandanwerben möchten. "Es gibt eine Vielzahl hochqualifizierter Fachkräfte weltweit,die Deutschland mit offenen Armen empfangen würde. Doch langwierigeAnerkennungsprozesse und undurchsichtige Regelungen stehen oft im Weg.""Die deutsche Wirtschaft braucht einen Wandel in der Unternehmenskultur"Für Nebelung ist es unerlässlich, dass sich deutsche Unternehmen nicht nur aufdie Digitalisierung der Prozesse konzentrieren, sondern auch in ihre interneKultur investieren. "Wir erleben eine neue Arbeitswelt, die Flexibilität, flacheHierarchien und den aktiven Dialog fördert. Diese Werte sprechen vor allem diejungen, kreativen Köpfe an, die wir hier halten müssen, anstatt dass sie insAusland abwandern", sagt Nebelung. Seine Vision für den Arbeitsmarkt beruht aufeiner modernen Unternehmenskultur, die Talente nicht nur anzieht, sondern sieauch langfristig fördert und bindet.Attraktive Rahmenbedingungen schaffen - für In- und AusländerNebelung sieht zudem die Politik in der Pflicht, das Umfeld für den deutschenArbeitsmarkt international wettbewerbsfähiger zu gestalten. "Wir brauchen klare,unbürokratische Verfahren, die es ausländischen Talenten und Unternehmenerleichtern, sich in Deutschland zu etablieren. Dazu gehören die Anerkennungausländischer Abschlüsse ebenso wie international wettbewerbsfähige Gehälter",