Hat Apple gegen Kartellrecht verstoßen? Indische Behörde bleibt kritisch

In dem Bericht wurde festgestellt wurde, dass Apple gegen Wettbewerbsgesetze verstoßen würde. Damit kann der Fall weitergeführt werden, wie aus einer internen Anordnung der Behörde hervorgeht, die Reuters vorliegt.

Die indische Wettbewerbsbehörde (Competition Commission of India, CCI) hatte im August einen Rückruf der Untersuchungsberichte angeordnet, nachdem Apple behauptet hatte, die Behörde habe in dem Fall, der bis ins Jahr 2021 zurückreicht, Geschäftsgeheimnisse an Wettbewerber weitergegeben, darunter auch an den Tinder-Eigentümer Match. Diese Elemente hätten geschwärzt werden müssen.