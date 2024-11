Deutliche Kursgewinne nach Nominierung von US-Finanzminister

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag spürbar angezogen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,61 Prozent auf 110,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel entsprechend auf 4,30 Prozent.

Grund für den Rendite-Rutsch sind gesenkte Inflationserwartungen nach der Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch den künftigen Präsidenten Donald Trump. Am Markt werde davon ausgegangen, dass dieser einen potenziell mäßigenden Einfluss auf die Politik der neuen Regierung haben dürfte, sagte Shaun Osborne, Stratege bei Scotiabank. So befürworte Bessent zum Beispiel eine schrittweise Vorgehensweise bei den geplanten Import-Zöllen. Es wird befürchtet, dass diese teils sehr hoch ausfallen und so die Teuerung in den Vereinigten Staaten anheizen.

Laut Ian Lyngen, Leiter der US-Zinsstrategie bei der Investmentbank BMO Capital Markets, hebt die Nominierung von Bessent zwar die potenziellen Auswirkungen einer erneuten Fokussierung auf Handelskriege und Zölle durch die neue US-Regierung nicht vollständig auf. Durch den Wegfall einiger extremerer Szenarien für den Posten des Finanzministers hätten sich die Aussichten für den Anleihenmarkt aber sicherlich etwas beruhigt./la/he