Brandwatch von IDC MarketScape als Leader im Bereich Social Marketing Solutions for Large Enterprises anerkannt

Chicago (ots/PRNewswire) - Brandwatch wurde unter 13 Anbietern, die sich auf

Lösungen für Social Listening, Social Media Management und Digital Care

konzentrieren, zum Leader ernannt.



CHICAGO, 25. November 2024 /PRNewswire/ - Brandwatch, die weltweit führende

Social-Media-Management- und Consumer-Intelligence-Suite, wurde im IDC

MarketScape: Worldwide Social Marketing Software for Large Enterprises 2024

Vendor Assessment (doc #US52038924, November 2024), einer neuen Kategorie für

das Analystenunternehmen, als Leader anerkannt.





Brandwatch wurde für die folgenden Stärken ausgezeichnet:- "Brandwatch erschließt ein umfassendes Verständnis Weltlage, indem es dieumfangreichste Omnichannel-Datenabdeckung mit skalierbaren, branchenführendenKI-Tools und leistungsstarken, flexiblen Berichtsfunktionen analysiert."- "Brandwatch bietet eine umfassende Palette an hochgradig anpassbaren undbenutzerfreundlichen Tools, mit denen Marken jederzeit und überall aufsinnvolle Weise nahtlos mit ihrem Publikum in Kontakt treten können.""Unsere kombinierte Produktpalette revolutioniert die Art und Weise, wieUnternehmen erfolgreiche Kampagnen durchführen, den Ruf ihrer Marke schützen undfördern und das Unternehmenswachstum durch soziale Medien vorantreiben -schnell, sicher und konsequent", sagte Channing Ferrer, President vonBrandwatch. "Wir sind stolz darauf, als führendes Unternehmen im IDC MarketScapefor Social Marketing Software for Large Enterprises anerkannt zu werden, was unsbestätigt, unseren Kunden die besten Tools und Informationen auf dem Markt zurVerfügung zu stellen."Die Brandwatch-Roadmap für 2025 umfasst weitere Verbesserungen der KI-Funktionender Plattform sowie neue Funktionen und Integrationen, die den Benutzern nochumfassendere Einblicke und mehr Kontrolle über ihre Social-Media-Aktivitätenbieten sollen."Unsere ehrgeizigen Pläne für 2025 werden unser Engagement für unsere Kundenweiter festigen, wobei KI auf spannende neue Weise eingesetzt wird, unteranderem durch die neue Zusammenarbeit mit Google Cloud, die wir letzte Wocheangekündigt haben", so Ferrer.Brandwatch ist weiterhin bestrebt, KI-gestützte Innovationen und eine robusteSuite von Tools bereitzustellen, die es Marken ermöglichen, sich in derkomplexen Social-Media-Landschaft zurechtzufinden und fundierte Entscheidungenzu treffen.Weitere Informationen über Brandwatch und sein umfassendes Angebot an SocialMarketing-Lösungen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4310336-