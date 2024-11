Freundlicher Wochenbeginn

Unterstützung lieferte das freundliche internationale Börsenumfeld. Laut Marktbeobachtern kommt die Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch den künftigen Präsidenten Donald Trump an den Börsen gut an.

Datenseitig richteten sich die Blicke nach Deutschland: Dort hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im November nach einer Erholung im Vormonat wieder verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 0,8 Punkte auf 85,7 Zähler. Analysten hatten im Schnitt aber nur einen Rückgang auf 86,0 Punkte erwartet.

Unter den Einzelwerten konnten Pierer Mobility mit einem Kurssprung um 31,3 Prozent an die klaren Freitagsgewinne anknüpfen. Die Pierer Industrie AG hat heute ein europäisches Restrukturierungsverfahren nach der Restrukturierungsordnung (ReO) eingeleitet. Die Industrie-Gruppe sei "nicht überschuldet", "selbst unter Nichtberücksichtigung ihrer mittelbaren Beteiligung" am Motorradhersteller KTM, hieß es in einer Aussendung. Die Pierer Industrie AG hält nach eigenen Angaben 50,1 Prozent an der Pierer Bajaj AG, die wiederum 74,94 Prozent an der KTM-Mutter Pierer Mobility AG hält.

Zu den Gewinnern zählten auch einige Indexschwergewichte. So zogen Wienerberger um 2,4 Prozent an und Verbund schlossen 2,2 Prozent höher. Andritz konnten sich um 1,3 Prozent steigern, während Voestalpine bei hohen Umsätzen 0,7 Prozent zulegten.

Die Bankwerte fanden zu Wochenbeginn keine einheitliche Richtung. Während Bawag und Raiffeisen um 0,9 beziehungsweise 0,5 Prozent zulegen konnten, büßten Erste Group 1,2 Prozent an Wert ein.

Bei den Ölwerten gaben OMV um 1,2 Prozent nach. Nachdem die OMV ihre planmäßige Überweisung an den russischen Gazprom -Konzern für das im Oktober bezogene Gas ausfallen ließ und Gazprom daraufhin seine Gaslieferungen an die OMV eingestellt hat, zeichnet sich derzeit keine Wiederaufnahme der Lieferungen ab. Allerdings gebe es einen geltenden Liefervertrag, und wenn Gas geliefert würde, müssten sich beide Parteien an den Vertrag halten, sagte eine OMV-Sprecherin am Montag der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von Kapsch TrafficCom von 13,0 auf 10,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel wurde bestätigt. Kapsch-Aktien schlossen 1,4 Prozent tiefer bei 6,90 Euro.

Die Wertpapier-Experten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 30 auf 24 Euro gesenkt. Gleichzeitig wurde das Anlagevotum für das Immobilienunternehmen in einer Branchenstudie mit "Hold" bestätigt. CA Immo-Titel schlossen 0,2 Prozent leichter bei 22,94 Euro./ger/ste/APA/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 52,95 auf Tradegate (25. November 2024, 18:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,47 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 12,57 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1900 %.