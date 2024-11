Mitarbeiter von US-Kaufhauskette Macy's verbarg Millionen Dollar an Kosten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Kaufhausriese Macy's muss seinen Quartalsbericht verschieben, weil ein Mitarbeiter Versandkosten von bis zu 154 Millionen Dollar in den Büchern unterschlagen hat. Die Ausgaben seien zwischen dem vierten Quartal 2021 und Anfang November dieses Jahres angefallen, wie Macy's mitteilte. Ein einzelner Beschäftigter in der Buchhaltung, der für Kosten zur Zustellung kleiner Pakete zuständig war, habe sie "absichtlich" falsch verbucht, hieß es ohne weitere Details zu den Hintergründen. Die Macy's-Aktie verlor 3,5 Prozent.

In den Bilanzen fehle dadurch ein Betrag zwischen 132 und 154 Millionen Dollar (126 bis 147 Mio Euro), teilte Macy's mit. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen in dieser Zeit Versandkosten von 4,36 Milliarden Dollar.