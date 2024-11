Super Micro Computer: Ist die KI-Aktie nach 67,3 % Rückgang ein Kauf?

Wuchs das Unternehmen bereits vor dem KI-Boom sehr stark und steigerte seinen Umsatz und Gewinn zwischen 2014 und 2023 von 1.467 auf 7.123 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 54,1 auf 640 Millionen US-Dollar, sprangen die Ergebnisse innerhalb eines Jahres bis Mitte 2024 nochmals um 109,8 Prozent beziehungsweise um 88,8 Prozent in die Höhe.

Die Aktie nahm diese Entwicklung vorweg und legte seit der Veröffentlichung von ChatGPT (Ende November 2022) bis zum Hoch Anfang 2024 um annähernd 309 Prozent zu.

Ursachen für den Kursrückgang

Doch dann folgte ein starker Einbruch, obwohl Super Micro Computer für sein erstes Geschäftsquartal 2025 (bis Ende Sept. 2024) von einem Umsatzzuwachs von mindestens 178,3 Prozent auf 5,9 Milliarden US-Dollar ausgeht.

Die auf Aktienleerverkäufe spezialisierte Hindenburg Research warf dem Unternehmen in einem Report Bilanzmanipulation, Eigengeschäfte und Umgehung von Russlandsanktionen vor. Ob diese Vorwürfe der Realität entsprechen, ist weiterhin offen. Profitiert hat bisher nur der Hedgefonds, während Aktionäre das Nachsehen haben. Daher ist diese Praxis sehr fraglich.

Super Micro Computer musste in der Folge die Veröffentlichung seines Jahresberichts verschieben, wodurch dem Unternehmen zuletzt sogar ein Börsen-Delisting drohte. Schließlich legte auch der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young aufgrund von Meinungsunterschieden mit dem Management sein Mandat nieder, was in der Regel gegen das Unternehmen spricht. Mittlerweile hat es BDO übernommen und möchte Super Micro Computer bei der Wiederherstellung seiner Compliance helfen.

Ist Super-Micro-Computer jetzt ein Schnäppchen?

Angesichts des enormen Wachstums und der sehr guten Zukunftsaussichten wäre die Aktie ohne die genannten Sorgen heute bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,1 eine große Chance. Dies führt dazu, dass sie bei jedem Anzeichen einer leichten Lagebesserung stark zulegt. Allein heute (25.11.2024) sind es mehr als 15 Prozent.

Sollten die Vorwürfe jedoch zutreffen und Super Micro Computer von der Nasdaq genommen werden, wäre die Aktie nur noch schwer handelbar. Somit könnte in diesem Fall ein Totalverlust drohen.

Angesichts der hohen Unternehmensprofitabilität und der langjährigen tadellosen Bilanzen sind absichtliche Manipulationen zwar schwer vorstellbar, aber historisch betrachtet, wie der Wirecard-Fall zeigt, auch nicht ausgeschlossen.

Fazit: Super Micro Computer

Interessierte Anleger müssen bei einem Engagement aufgrund der niedrigen Bewertung genau überlegen, welchen Betrag sie gegebenenfalls auch abschreiben können. Erfahrene Händler setzen wenig, um bei einem Fehler die Verluste zu begrenzen und im Erfolgsfall einen großen Gewinn zu erzielen. Investoren meiden Super-Micro-Computer-Aktien allerdings weiterhin aufgrund der hohen Unsicherheiten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

