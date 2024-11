Nato-Staaten wollen Rüstungsproduktion in der Ukraine stärken Angesichts der russischen Eskalation im Ukraine-Krieg wollen Deutschland und andere Nato-Staaten die Rüstungsproduktion in der Ukraine weiter stärken. Dies werde in einem ersten Schritt mit den Zinseinkünften aus eingefrorenem russischen Vermögen …