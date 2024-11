Krasse Widersprüche zeichnen sich ab für die neue Ära Trump: er will Zölle anheben, um die Steuersenkungen zu finanzieren - und vielleicht eine Bitcoin-Reserve einführen. Wenn Trump wirklich eine Bitcoin-Reserve einführen will, wäre es jedenfalls klüger gewesen, darüber im Vorfeld zu schweigen - denn die USA haben nur zwei Möglichkeiten an die Bitcoins zu kommen: entweder diese anderen abkaufen - oder diese selbst minen. Es können aber nur noch ca. 1 Million Bitcoin gemint werden, das entspricht bei einem Preis von ca. 100.000 Dollar nur 100 Milliarden Dollar (was mickrig ist im Vergleich zur Dollar-Geldmenge in den USA). Wenn Trump Bitcoins abkaufen wollen sollte, hat er einen dicken Fehler gemacht: das wäre in etwas so, als würde Warren Buffett sagen, er wolle nächste woche die Aktie XY kaufen. Natürlich würden alle versuchen, diese Aktie XY sofort zu kaufen, der Preis würde damit für Buffett immer teurer - und genauso ist es derzeit mit Bitcoin. Und der nächste Widerspruch bei Trump: er will die Steuern senken, finanziert durch Zölle. Die Märkte aber feiern heute die Ernennung von Bessent zum designierten Finanzminister, weil sie glauben, dass der vorsichtiger mit den Zöllen agieren würde. Wie aber dann die Steuern senken, wenn gleichzeitig das Budget reduziert werden soll?

Das Video "Trump und Bitcoin-Reserve: Checkt ihr die krassen Widersprüche?" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=vfEIvS374N0