Reju und Nouvelles Fibres Textiles arbeiten gemeinsam an einem Kreislauf-Ökosystem für Textilabfälle in Frankreich

PARIS, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Reju, das fortschrittliche Unternehmen für die Wiederaufbereitung von Textilien , und Nouvelles Fibres Textiles (NFT), ein französisches Unternehmen, das sich auf die Rückgewinnung von Alttextilien spezialisiert hat, gaben heute eine Zusammenarbeit bei der Beschaffung und dem Recycling von Textilabfällen bekannt, um den Aufbau eines Kreislaufsystems in Frankreich zu unterstützen. NFT wird Reju mit Sekundärrohstoffen beliefern, die aus gebrauchten oder ungenutzten Alttextilien gewonnen werden, um diese zu recyceln und zu regeneriertem Reju Polyester zu verarbeiten.

Reju und NFT werden zusammenarbeiten, um die Infrastruktur für die Sammlung und Verarbeitung von Bekleidungs- und Textilabfällen aus post-consumer und post-industriellen Quellen zu erweitern. Die Zusammenarbeit mit ermöglicht außerdem eine offene Lieferkette und garantiert eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit von recycelten Materialien.

Reju entwickelt die Infrastruktur, um Textilabfälle in großem Maßstab zu regenerieren, angefangen bei Polyester. Das Endprodukt - Reju Polyester - soll einen um 50 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck haben als neues Polyester und kann unendlich oft regeneriert werden. Die erste Demonstrationsanlage von Reju - Regeneration Hub Zero - ist jetzt in Frankfurt am Main in Betrieb und wird 2025 die Produktion von Reju-PET ermöglichen.

Die von NFT gelieferten Materialien werden in Rejus neuem Regeneration Hub Zero in Frankfurt, Deutschland, und in den zukünftigen Reju Regeneration Hubs in Europa verarbeitet.

NFT und seine Partner eröffnen im November 2023 ein einzigartiges halbindustrielles Gelände und Forschungszentrum für das Recycling von Textilien . Die Pilotanlage ist die erste, in der die automatisierten Sortiertechnologien von Pellenc ST mit den Andritz-Reißanlagen kombiniert werden, um große Mengen an postindustriellen und Post-Consumer-Textilabfällen zu verarbeiten, harte Stellen zu eliminieren und sie zu Fasern in Industriequalität und Rohmaterial für neue Recyclingtechnologien wie Reju zu verarbeiten. NFT liefert auch Sekundärrohstoffe an verschiedene Industrien, darunter Vliesstoffe, Dämmstoffe, Verbundstoffe, Kunststoffe und andere Textilien.