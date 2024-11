W&W ersetzt ab Donnerstag Encavis im SDax

Sal-Paradise schrieb 03.06.24, 20:29

Es gibt wohl nicht wenige Anleger, die Encavis bei > 20€ gekauft haben, aber der Kurs wurde ja niemals direkt vom Unternehmen selbst, sondern von den Marktteilnehmern so festgelegt. Insofern gibt es keinerlei Ansprüche, auch keine moralischen, für Verluste, die durch eine Übernahme entstehen würden. Das hört sich nicht befriedigend an, aber andererseits beschwert sich von den Alt-Aktionären ja auch niemand, die ihren Einsatz z.B. verdoppelt/verdreifacht hatten.



Es ist immer ein hohes Risiko, wenn man in Small-Caps investiert und Gründe für Geldverluste gibt es hier genügend, weshalb man bei solchen Titeln die Depotgröße stringent klein halten sollten. Ich hoffe für die verbliebenen Kleinaktionäre, dass die Allianz Global etwas erreichen kann, aber darauf verlassen sollte man sich nicht!