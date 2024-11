US-Finanzminister-Nominierung sorgt für Rekordlaune

wahrscheinlich auch darum hab ich mich dort so wohl gefühlt bzw. reingepasst.....

war die Eingangsfrage meiner Lieblings-App der letzten 3 Wochen - aber zu Grab nachher noch etwas mehr. Da der Urlaub erstmal mit einer kleinen Enttäuschung losging - entgegen der Angaben im Prospekt gab es kein Beachvolley im Hotel - haben wir uns jeden Abend dieselbe Frage gestellt: where to?? wohin soll es nächsten Tag gehn?? Im Nachhinein ein Glücksfall, denn ich kann mich schwer vom Volleyball loslösen und hätte damit vieles auf dieser wunderschönen Insel verpasst.Da wäre erstmal Ubud - die kulturelle Hauptstadt von Bali. Haben für 40€ einen Fahrer den ganzen Tag gemietet, welcher uns individuell durch die ganzen allbekannten Sehenswürdigkeiten gelotst hat: Monkey Forrest, Tempeln, Wasserfall & Rice Terrace. Unterschied zu maßgeschneiderten Ausflügen - halb so teuer und wir konnten den Rhythmus selber bstimmen. Die Stadt hat uns so gut gefallen, dass wir nach einer Woche mit Grab-Taxi nochmal hin sind und paar tolle Sachen gemacht haben: Campuhan Ridge Walk, Ricefield Trail (tolle Touren mit paar Höhenmetern), Museum und den Puri Saren Palast.Für mich DAS persönliche Highlight auf Bali - die allgegenwärtigen Reisfelder. Mal was anders als Allgäu mit Tannenwäldern.Schon allein deswegen war es wahrscheinlich nicht der letzte Urlaub auf Bali.Da Codiman nach den Stränden gefragt hatte. Also wir waren in Sanur und da war alles etwas gemächlicher. Viele Rentner - speziell aus Australien und Holland - welche dort 2-3-4 Monate pro Jahr entspannen. Das Wasser ruhig, ohne Wellen, am Strand genauso ruhig, aber OK für lange Spaziergänge. Oder für ein Miet-Fahrrad um die 6km lange Promenade abzuklappern. Haben wir auch gemacht. Aber richtig Action ist auf der anderen Seite bei Kuta/Changgu, wo ordentliche Wellen sind und die Surfer die Oberhand haben. Aber auch dort kann man super 5-10-15km am Strand laufen, was wir auch gleich paarmal gemacht haben.Abends dann das Erlebnis "Sonnenuntergang" bei einem kühlen Bintang oder Cockatil verfolgen - ist dort ein regelrechtes Ritual welches täglich zelebriert wird. Traumhaft!!!!Für Lombok hat letztendlich die Zeit einfach nicht gereicht, aber einmal waren wir mit dem Schnellboot auf Nusa Lembongan und haben die halbe Insel zu Fuß erkundet. Und das bei 32 Grad!!!Gibt paar richtig schöne Fleckchen bzw. Strände - wie z.B. der Mushroom Beach oder Dream Beach. Rein zufällig sind wir auf das Resort "The Edge" gestoßen und konnten dort aus der Vogelperspektive Delfine beobachten. Hat uns einen Tagesausflug nach Lovina gespart - die Fahrt dahin war mir viel zu langwierig und man muss schon um 1 Uhr nachts los. Manchmal muss man halt einfach improvisieren.Zum Abschluß des Tages gab es dann doch noch ein kühles Bad am Mushroom Beach:Fazit: tolle Insel mit super netten Leuten und gutem Essen.Im Gegensatz zu vielen touristischen Hotspots wie Mallorca, Kanarische Inseln usw. gibt es dort keine Diskussionen wegen zu vielen Touristen und man fühlt wirklich in jeder Begegnung bzw. in jedem Gespräch, dass man willkommen ist. In dieser Intensität hab ich Gastfreundschaft bisher eigentlich nur auf Kapverde kennengelernt. In vielen anderen Ländern sieht man erstmal die Dollarzeichen in den Augen. Kommt wahrscheinlich auch daher dass die Mehrheit auf Bali Hindus sind und Geld nicht die Hauptrolle im Leben spielt.Wie auch immer - hat sich mal wieder gelohnt, wir hatten eine super Zeit - zumal wir den Sohnemann nach langer Zeit wieder getroffen haben. Der hat übrigens eine richtig tolle Zeit, unternimmt viel und wenn man ihn auf dem Roller sieht, hat man fast den Eindruck dass er schon ein halber Balinese ist.Über den Verkehr dort schreib ich lieber nichts - komischerweise haben wir aber keinen einzigen Unfall in dieser Zeit gesehen. Unglaublich bei den Bildern auf den Straßen!!!OK, zurück nach Deutschland und zur Börse. Depot hat sich gut gemausert, paar Ausschläge hier und dort (in beide Richtungen) - aber in Summe gewohntes Bild: langsam und stetig nach oben. Und was mir am meisten gefällt: obwohl es doch ein ordentlicher Batzen ist welcher sich im NBIM-II angesammelt hab - ich fliege da ohne die geringsten Bauchschmerzen paar Wochen in Urlaub. Wohlwissend dass ich größtenteils solide Unternehmen im Depot habe welche nicht von heute auf morgen von der Bildfläche verschwinden. OK, die Indizes notieren auf Höchstständen und ich kann teilweise verstehn, wenn Low-Risk-Strategie größere Verkäufe vornimmt und in Immos umschichtet. Wobei er in dem Bereich ja mit seinem beruflichem Hintergrund ein Experte ist. Aber in meinem Fall macht die Immo (EFH) sowieso schon 2/3 des Vermögens aus, es kommen regelmässige Einkünfte rein (3 Renten) - somit kann ich die eventuellen Schwankungen bzw. Kursrückgänge ohne mit der Wimper zu zucken locker aushalten. Aber soweit muss man ja auch erstmal kommen - bei jüngeren Generationen von Anlegern stellt sich die Situation einfach anders dar. Insofern - mal schaun was uns die nächsten Jahre erwartet. Meine rustikale Berechnung ist ziemlich simpel: hab ca. 120k in meinen kleinen Staatsfonds reingebuttert - wenn ich die nächsten 20 Jahre jeweils 15k an Dividenden kassiere und irgendwann ein Depotvolumen von 400-500k vererbe, dann stimmt die Rechnung für mich.Um nur noch ein Posting aufzunehmen - schön wieder von Dir zu hören @ .Tolle Grafik, zumal ich ja gleich paar Handvoll der dort vorgestellten Werte habe. Am meisten hat mich aber gewundert, dass die Bolsa Mexicana dort auftaucht. Hab ich seit ca. 6-7 Jahren, aber außer Dividenden ist da bisher wenig zurückgekommen. Na ja, ändert sich vielleicht - manchmal hab ich ja große Geduld mit meinen Werten. Was sich dann irgendwann auch wieder bezahlt macht - siehe die neuesten Entwicklungen z.B. bei einer Nova Scotia, Verizon, BAT usw. usw. Bin mir relativ sicher dass auch eine BASF, BMW oder Mercedes irgend wann wieder kommen. Wenn nicht, hab ich halt Pech gehabt, werd`s aber überleben.Und nun wie versprochen zurEs ist schon der Wahnsinn wie man in einem total fremden Land ankommt, die App aufmacht und nach 2-3 Klicks in 3 Minuten das Taxi vor der Lobby steht. Wir haben mindestens ein dutzend Mal eine Fahrt gebucht und jedes Mal hat es einwandfrei geklappt. Und immer nette Fahrer welche - im persönlichen Gespräch - total zufrieden mit dem Job bzw. der Zusammenarneit mit Grab waren. Grund genug für mich, mir mal die Aktie anzuschauenund was ich da sehe, reicht um nach Bauchgefühl ernsthaft zu überlegen, nächste Woche eine Miniposition zu kaufen. Vielleicht haben wir den berühmten transition point bei Gewinn usw. - zeigt ja alles nach oben was die Entwicklung betrifft. Kleines Sahnhäubchen - nachdem ich Tencent und Alibaba vekauft hab, könnte ich damit wieder die Cayman-Flagge präsentieren. Schon allein deswegen ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Zumal ich - wie neulich beschrieben - bis Ende 2025 einen ziemlich großen Spielraum hab was Sparen betrifft. Bin gespannt ob noch jemand eine Meinung zu dem Wert hat.OK, will Eure Lesenszeit nicht weiter strapazieren, aber nach 3 Wochen gab es einiges zu berichten. Und da die kalte Jahreszeit angeht werde ich die nächsten Wochen/Monate bestimmt nicht nur 1-2 Postings monatlich hier anbringen. Auch wenn ich nie bei den "aktivsten" Usern auftauchen werde, welche teilweise 30-50-70 Beiträgeverfassen.Gibt auch andere schöne Sachen im Leben denen man sich widmen kann.In diesem Sinne - schönen Sonntag allerseitsTimburg