Arclin stellt eine beeindruckende neue Marke vor, die sich in der Materialwissenschaftsbranche durch höchste Präzision und einen kühnen neuen Look auszeichnet

ALPHARETTA, Ga., 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Arclin, ein führendes materialwissenschaftliches Unternehmen, hat am 12. November 2024 offiziell seine neue Marke eingeführt.1 Dieses moderne Rebranding spiegelt die Entwicklung des Unternehmens zu einem Anbieter von Materialwissenschaften mit Schwerpunkt auf schützenden und unternehmenskritischen Produkten sowie seine erweiterte Präsenz als globaler Marktführer in wichtigen Marktsektoren wider.

„Die Forschungsphase war für uns entscheidend, um unseren Fokus zu schärfen und uns intern auszurichten, damit wir unseren wahren Wert und unser Potenzial gegenüber verschiedenen internen und externen Zielgruppen besser darstellen können", so Mark Glaspey, Chief Operating Officer von Arclin.

Ein wichtiger Partner bei dieser Umgestaltung war Matchstic, ein Unternehmen für Markenidentität mit Sitz in Atlanta, GA. In enger Zusammenarbeit mit dem Arclin-Team hat Matchstic dazu beigetragen, das Unternehmen von einem Chemie- und Anwendungsunternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von formulierten Technologien zu machen, die für die Deckung der weltweiten Nachfrage unerlässlich sind. Im Rahmen des Rebrandings arbeitete Arclin auch mit Whiteboard, einem in Chattanooga, TN, ansässigen Unternehmen, zusammen, um dessen Website komplett zu überarbeiten und auf eine robustere, leichter zu navigierende Plattform umzustellen, die die Tiefe und Breite des Angebots des Unternehmens besser darstellt.

Das neue Markensymbol ist eine Anspielung auf einen dekonstruierten Würfel, inspiriert von Arclins unkonventionellem Denk- und Innovationsansatz. Die Form der Paneele deutet auf Bewegung und Schwung hin, was für die kontinuierliche Innovation und das Engagement des Unternehmens spricht, der Welt lebensverändernde Produkte zu bieten.

„Die Entscheidung für ein leuchtendes Orange als Hauptfarbe stellt eine kühne Abkehr von unserer bisherigen Marke dar", sagte Jana Wright, Vice President of Brand & Marketing von Arclin. „Dieser Wechsel signalisiert einen zuversichtlichen Übergang und positioniert Arclin als ein führendes Unternehmen der Materialwissenschaften. Unser neues Logo spiegelt unsere Philosophie der technologischen Präzision und Innovation wider."

Die Wortmarke mit Schablonenschrift visualisiert die Beziehung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren durch absichtliche Lücken in den Buchstabenformen. Diese Idee unterstreicht die scheinbar unsichtbare Wissenschaft, die das Rückgrat der Arclin-Produkte bildet – Technologien, die in zahlreichen Branchen in wichtigen Schutzprodukten zu finden sind und unser Leben auf eine Weise verbessern, die vielen Menschen nicht bewusst ist.

„Wir sind schon seit vielen Jahren auf dem Markt, aber wir waren nie in der Lage, das, was wir tun, vollständig zu formulieren oder zu erfassen", erklärte Bradley Bolduc, President und Chief Executive Officer von Arclin. „Es ist ein komplexer Prozess, Polymere und Materialien herzustellen, die so viele Produkte und Lebensbereiche betreffen. Wir haben in dieser Geschichte immer eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber jetzt ist es an der Zeit, dies zu ändern und unseren Wandel der letzten fünf Jahre zu verdeutlichen, indem wir die Art und Weise, wie wir uns gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden und der gesamten Branche präsentieren, mutig ändern."

Informationen zu Arclin

Arclin ist ein führendes materialwissenschaftliches Unternehmen und Hersteller von Polymertechnologien, technischen Produkten und Spezialwerkstoffen für das Bauwesen, die Landwirtschaft, die Verkehrsinfrastruktur, den Wetter- und Brandschutz, die Pharmazie, die Ernährung, die Elektronik, das Design und andere Branchen. Arclin hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen und Produktionsstätten in den USA, Kanada und Großbritannien und fertigt für Kunden in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.arclin.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2222683/Arclin_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arclin-stellt-eine-beeindruckende-neue-marke-vor-die-sich-in-der-materialwissenschaftsbranche-durch-hochste-prazision-und-einen-kuhnen-neuen-look-auszeichnet-302315851.html