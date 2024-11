AUO stellt erneut auf der CES aus und präsentiert die nächste Generation des Smart Cockpits 2025

Hsinchu (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Infinite Future, Unlimited

Possibilities" (Unbegrenzte Zukunft, unbegrenzte Möglichkeiten) wird AUO

fortschrittliche Display-HMI-Lösungen in Fahrzeugen mit BHTC für die Zukunft der

intelligenten Mobilität zeigen.



AUO, einer der weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen

Display-HMI-Lösungen (Human-Machine-Interface) für die Mobilitätsindustrie,

kehrt zur CES zurück und präsentiert vom 7. bis 10. Januar 2025 an Stand 4400 in

der West Hall des Las Vegas Convention Center das Smart Cockpit 2025 der

nächsten Generation.







Possibilities" (Unbegrenzte Zukunft, unbegrenzte Möglichkeiten) und bietet die

branchenführenden Display-HMI-Lösungen von AUO, die durch erstklassige

Klimabedieneinheiten und herausragende HMI-Systemlösungen der

Tochtergesellschaft BHTC ergänzt werden. Um sowohl der intelligenten als auch

der umweltfreundlichen Mobilitätsstrategie der Automobilhersteller gerecht zu

werden, wird AUO auch seine umweltfreundlichen Lösungen vorstellen, die eine

neue Ära der ökologischen Nachhaltigkeit ermöglichen.



"Nach unserem äußerst erfolgreichen Debüt auf der CES 2024 freut sich AUO

darauf, mit neuen, beeindruckenden und innovativen Lösungen auf die CES

zurückzukehren, die unsere Kunden und alle Besucher unseres AUO-Standes

beeindrucken und begeistern werden", sagte Frank Ko, Geschäftsführer von AUO.

"Wir sind ein Unternehmen, das sich bei allem, was es tut, stark auf

technologische Fortschritte und Nachhaltigkeit konzentriert und wir sind stolz

darauf, unser Smart Cockpit 2025 mit seinem stärker auf den Menschen

ausgerichteten Design zusammen mit BHTC auf der CES vorzustellen."



Zu Beginn dieses Jahres hat AUO mit der Übernahme von BHTC seine Produkte

erweitert, indem es die Kerntechnologie von AUO für Displays und die innovative

MicroLED-Technologie mit den robusten HMI-Fähigkeiten von BHTC kombiniert hat.

Durch die Integration konnte AUO seine Produktpalette diversifizieren und sich

als einziger Anbieter auf dem Markt positionieren, der umfassende

Mobilitätslösungen für Displays, Betriebssysteme und integrierte Hard- und

Software für Mensch-Maschine-Schnittstellen anbietet. Dies schafft einen

bedeutenden Mehrwert für seine Kunden.



Das Smart Cockpit der nächsten Generation von AUO, das auf der CES 2024 mit dem

CES Best of Innovation Award ausgezeichnet wurde, umfasst bahnbrechende

Technologien und innovative Anwendungen von Display-HMI-Lösungen für das

Fahrzeugcockpit - vom vorderen Armaturenbrett bis zur Heckscheibe - und bietet

Fahrzeuginsassen ein visuelles Erlebnis, das es so noch nie gegeben hat. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Das Smart Cockpit 2025 unterstreicht das Thema "Infinite Future, UnlimitedPossibilities" (Unbegrenzte Zukunft, unbegrenzte Möglichkeiten) und bietet diebranchenführenden Display-HMI-Lösungen von AUO, die durch erstklassigeKlimabedieneinheiten und herausragende HMI-Systemlösungen derTochtergesellschaft BHTC ergänzt werden. Um sowohl der intelligenten als auchder umweltfreundlichen Mobilitätsstrategie der Automobilhersteller gerecht zuwerden, wird AUO auch seine umweltfreundlichen Lösungen vorstellen, die eineneue Ära der ökologischen Nachhaltigkeit ermöglichen."Nach unserem äußerst erfolgreichen Debüt auf der CES 2024 freut sich AUOdarauf, mit neuen, beeindruckenden und innovativen Lösungen auf die CESzurückzukehren, die unsere Kunden und alle Besucher unseres AUO-Standesbeeindrucken und begeistern werden", sagte Frank Ko, Geschäftsführer von AUO."Wir sind ein Unternehmen, das sich bei allem, was es tut, stark auftechnologische Fortschritte und Nachhaltigkeit konzentriert und wir sind stolzdarauf, unser Smart Cockpit 2025 mit seinem stärker auf den Menschenausgerichteten Design zusammen mit BHTC auf der CES vorzustellen."Zu Beginn dieses Jahres hat AUO mit der Übernahme von BHTC seine Produkteerweitert, indem es die Kerntechnologie von AUO für Displays und die innovativeMicroLED-Technologie mit den robusten HMI-Fähigkeiten von BHTC kombiniert hat.Durch die Integration konnte AUO seine Produktpalette diversifizieren und sichals einziger Anbieter auf dem Markt positionieren, der umfassendeMobilitätslösungen für Displays, Betriebssysteme und integrierte Hard- undSoftware für Mensch-Maschine-Schnittstellen anbietet. Dies schafft einenbedeutenden Mehrwert für seine Kunden.Das Smart Cockpit der nächsten Generation von AUO, das auf der CES 2024 mit demCES Best of Innovation Award ausgezeichnet wurde, umfasst bahnbrechendeTechnologien und innovative Anwendungen von Display-HMI-Lösungen für dasFahrzeugcockpit - vom vorderen Armaturenbrett bis zur Heckscheibe - und bietetFahrzeuginsassen ein visuelles Erlebnis, das es so noch nie gegeben hat.