'Volksstimme' zu Präsidentschaftswahl in Rumänien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Präsidentschaftswahl in Rumänien:

"Die Rumänen sind erwacht, bekundet Calin Georgescu freudig. In seinem Sinn natürlich, meint der rechtsextreme Sieger des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahlen. Im Balkanland passiert damit nichts anderes als in fast ganz Europa - Rumänien driftet nach rechts ab. Das ist ein Schlag ins Kontor, hat doch der EU-Staat in den vergangenen Jahren ein beachtliches Wachstumstempo vorgelegt - für 2024 werden 1,9 Prozent prognostiziert. Auch sozial ging es unter Ministerpräsident Marcel Ciolacu voran. Gedankt haben das die Rumänen dem Sozialdemokraten nicht. Das Wahlresultat ist auch ein Ausweis von Erschöpfung und Furcht der Bevölkerung nach fast drei Jahren Krieg in der benachbarten Ukraine. Es gibt eine Sehnsucht nach Normalität, wie sie in ganz Europa verbreitet ist. Mit einem Präsidenten Georgescu würde diese nicht einziehen. Eher könnte das zuverlässige EU- und Nato-Mitglied Rumänien in einen Orban-ähnlichen Defätismus abgleiten."