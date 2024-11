'Die Glocke' zu Mobilitätsbarometer

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Mobilitätsbarometer:

"Die goldenen Zeiten des öffentlichen Nahverkehrs sind schon seit langer Zeit Geschichte. (.) Eisenbahner liebten ihren Beruf. Wenn der Zug drei Minuten zu spät kam, schämten sie sich. Davon ist die Deutsche Bahn nach Jahrzehnten des stetigen Rückbaus weit entfernt, wie eine Umfrage wieder einmal deutlich macht. Verspätungen, Zugausfälle, notorische Unzuverlässigkeit verärgern die Kundschaft dauerhaft. (.) Immerhin scheint es allmählich ein Umdenken zu geben. Mit Sanierungsprogrammen werden die allernotwendigsten Reparaturen vorgenommen. Was aber auch zur Wahrheit gehört: Außer Betrieb genommene Strecken werden vermutlich nie wieder ans Schienennetz angeschlossen werden. (.) Damit die Verkehrswende gelingen kann, ist es nötig, massiv weiter in die Schiene zu investieren. Strecken müssen ertüchtigt und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Hoch geschätzt werden müssen auch die Mitarbeiter der Bahn - denn sie machen einen guten Job und können am allerwenigsten für den schlechten Zustand der Bahn."/yyzz/DP/men