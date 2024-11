BERLIN (dpa-AFX) - Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hält keine ihrer Entscheidungen in den verschiedenen Krisen während ihrer Amtszeit für einen klaren Fehler. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte sie, sie nehme die Kritik etwa an ihrer Russland-, Flüchtlings-, Corona- und Digitalisierungspolitik zur Kenntnis, aber: "Ich mache keinen Rückzieher von meinen Entscheidungen."

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte sie: "Ich kann aber gut verstehen, dass Menschen, die sehen, was (Kremlchef Wladimir) Putin in der Ukraine anrichtet, mir Fehler vorhalten. Damit muss ich leben." Sie habe nach eigener Darstellung während ihrer Amtszeit nicht auf billiges Gas aus Russland verzichtet, weil das der damaligen Wirtschaft geschadet hätte. Ihr sei wichtig gewesen, neben den politischen Kontakten auch die wirtschaftlichen Verbindungen nicht zu kappen. Vor dem Hintergrund zeigte sie sich betrübt, "dass oft der Wille fehlt, sich in die Zeit zurückzuversetzen".