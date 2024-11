Zollpläne von Trump sorgen für neuerlichen Rücksetzer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen neuer Zollsorgen dürfte der Dax seine Vortagsgewinne am Dienstag wieder abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent niedriger auf 19.278 Punkte. Er sinkt damit wieder mehr in Richtung der 19.000-Punkte-Marke und entfernt sich vom Rekordhoch bei 19.674 Punkten, dem er sich am Vortag bis auf gut 200 Punkte genähert hatte.

Nachdem zu Wochenbeginn etwas Erleichterung herrschte wegen der Nominierung des US-Finanzministers sorgen die Pläne von Donald Trump nun für Gegenwind. Der designierte US-Präsident hat Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China angekündigt. Das werde er an seinem ersten Amtstag, am 20. Januar, als eine seiner ersten Anordnungen durchsetzen, kündigte er an.

Laut den Experten der ING Bank bringen die Neuigkeiten wieder mehr Volatilität an die Finanzmärkte. In Asien zogen die Pläne größere Verluste in Japan nach sich.

ING-Experte Robert Carnell sah aber mit Blick auf die geopolitische Unsicherheit einen positiven Aspekt darin, dass sich nach mehr als einem Jahr Krieg die Anzeichen für einen kurz bevorstehenden Waffenstillstand zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz verdichten./tih/jha/