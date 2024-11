DAX wartet auf Fortsetzung der Rekordjagd in New York – Schwacher Euro stützt

Die Stimmung an der Wall Street ist gut und der S&P 500 konnte seine Gewinne seit der Wiederwahl von Donald Trump verteidigen. Nun gilt es, mit Schwung auf ein neues Rekordhoch auszubrechen und die Rally fortzusetzen. Solange Trump noch nicht im Amt ist, können sich die Anleger noch auf die möglichen positiven Impulse für die Wirtschaft konzentrieren, ohne dies mit der Realität abgleichen zu müssen. Die Nominierung von Scott Bessent als Finanzminister beruhigt, da er von einem verantwortungsvolleren Umgang mit dem Haushalt spricht und gleichzeitig neues Wachstum anstrebt, sich aber in Bezug auf Strafzölle zurückhaltend äußert.

In den USA geht eine überraschend starke Berichtssaison zu Ende, in der das Gewinnwachstum doppelt so hoch ausfiel wie erwartet. In Europa hingegen war die Berichtssaison enttäuschend. Das schwache Gewinnwachstum wird Folgen haben. Die Analystenhäuser sind eifrig dabei, ihre Gewinnprognosen für 2025 nach unten zu korrigieren. Die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung verschieben sich auf die zweite Jahreshälfte, wobei auch dies zu optimistisch sein könnte, da unklar ist, was Trump tun wird und ob sich die chinesische Wirtschaft spürbar erholen kann.