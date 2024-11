Weihnachtszeit ist Schokozeit

Seit Herbst 2022 befindet sich der Kakao-Future in einer äußerst markanten Anstiegsphase, bis Sommer 2023 ging es hierbei auf ein Niveau um 586 US-Dollar je Tonne aufwärts. Nur wenig später kam es zu einer Rallyebeschleunigung, diese führte geradewegs auf 9.130 US-Dollar bis April 2024 aufwärts. Der steile Anstieg wurde im Anschluss durch eine harmonische Konsolidierung in einem symmetrischen Dreieck abgelöst, seit Mitte November sind wieder deutlich anziehende Preise im Kakao-Future zu verzeichnen, was sicherlich auch mit der Weihnachtszeit und damit erhöhten Schokoladennachfrage zusammenhängt. Durch den jüngsten Anstieg ist die Chance auf eine mittelfristige Rallyefortsetzung deutlich angestiegen.

Konsolidierung vor Auflösung