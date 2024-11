Die TaiSPO Taiwan Sports and Fitness Show feiert im März 2025 ihr 50-jähriges Bestehen

TAIPEI, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- TaiSPO, Taiwans Sport- und Fitnessausstellung, findet vom 26. bis 29. März im Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2 statt. Unter dem Motto "Stay Fit, Stay Well" bringt die Veranstaltung wichtige Akteure aus den Bereichen Sport, Fitness, Technologie und Outdoor-Freizeit zusammen und schafft ein lebendiges Ökosystem von Branchenführern. Die vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) organisierte TaiSPO feiert im Jahr 2025 ihr 50-jähriges Bestehen und wird parallel zur Taipei International Cycle Show (TAIPEI CYCLE) stattfinden. Zusammen werden die beiden Messen über 1.100 Sportmarken präsentieren und den März als "Taiwans internationalen dynamischen Monat für die Sport- und Fitnessbranche" bezeichnen. Professionelle Einkäufer können sich jetzt online für den kostenlosen Eintritt registrieren.

Taiwan ist seit langem als führendes Zentrum für die Herstellung von Premium-Sport- und Fitnessgeräten anerkannt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der OEM/ODM-Produktion und eine starke Grundlage in Forschung und Entwicklung, die vielen Unternehmen den Übergang zu unabhängigen Marken ermöglicht hat. Zu den prominenten Ausstellern gehören in diesem Jahr Johnson Health Tech, DYACO, DK CITY, JK FITNESS, ALLTRADE, JOONG CHENN, GEE HOO und SPORTS ART. Darüber hinaus haben die Taiwan Sporting Goods Manufacturers Association und die Taipei Sporting Goods Association ihre Mitglieder mobilisiert, um Taiwans Stärke und Innovation in der Sportindustrie auf einer globalen Bühne zu präsentieren.