BARCLAYS stuft Safran auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 242 auf 257 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europas Luftfahrtbranche "fliegt höher mit der Dollar-Stärke", schrieb Analystin Milene Kerner in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie passte ihre Schätzungen für Airbus, MTU und Safran an den Auftrieb durch die starke US-Währung an./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 19:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2024 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 217,1EUR auf Tradegate (26. November 2024, 08:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Milene Kerner

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 257

Kursziel alt: 242

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m