Zoom lässt Anleger nach Zahlen in die Röhre schauen!

Ausgelöst hatte den Run auf die Aktie die äußerst moderate Bewertung, nachdem die Anteile gegenüber ihrem Allzeithoch zeitweise 90 Prozent an Wert verloren hatten. Am Dienstag jedoch steht Zoom erneut vor Verlusten. Die Quartalszahlen des Unternehmens fielen zwar gut, aber offenbar nicht gut genug aus, um den Risikohunger der Anleger weiter anzufachen.

Nach einem in diesem Jahr abwechslungsreichen Handelsverlauf notierte die Aktie von Zoom unmittelbar vor der Vorlage des Geschäftsberichtes am Montagabend mit einem Plus von knapp 36 Prozent. Vor allem eine Rallye in den vergangenen Wochen sorgte nach einer anhaltenden Talfahrt im ersten Halbjahr für eine inzwischen zufriedenstellende Bilanz.

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 3,6 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar zu, womit die Erwartungen um knapp 14 Millionen US-Dollar geschlagen werden konnten. Zwar liegt das Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, der Anstieg markierte aber das schnellste Wachstum seit zwei Jahren.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie legte Zoom 1,38 US-Dollar vor, was um sieben Cent über den Analystenprognosen und um 9 Cent über dem Vorjahresergebnis lag. Damit konnte der Gewinn überproportional gesteigert werden. Nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) betrug der Nettogewinn 207,1 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,66 US-Dollar je Anteil.

Ausblick okay, aber ohne Wow-Effekt

Der Ausblick auf das kommende Quartal fiel zwar etwas über den Erwartungen aus, konnte mit Blick auf die nachbörsliche Kursreaktion jedoch nicht überzeugen. Während Analysten einen Umsatz in Höhe von 1,17 Milliarden US-Dollar erwartet hatten, stellte Zoom zwischen 1,175 und 1,18 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der bereinigte Gewinn soll zwischen 1,29 und 1,30 US-Dollar je Aktie liegen und damit um ein bis zwei Cent über den Erwartungen.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,66 Milliarden US-Dollar – 20 Millionen US-Dollar über den Erwartungen. Der pro Anteilsschein erwirtschaftete Ertrag soll sich auf 5,42 US-Dollar belaufen (Midpoint-Guidance), was um 7 Cent über den Schätzungen liegt. Für den freien Cashflow peilt das Management rund 1,6 Milliarden US-Dollar an.

Gewinnmitnahmen nach starkem Run

Anleger hatten starke Zahlen bereits im regulären Handel antizipiert, sodass Zoom mit einem Plus von 3,7 Prozent in die Vorlage seiner Zahlen startete. Nach einem volatilen Verlauf in der US-Nachbörse gingen die Anteile nach 2,6 Millionen gehandelten Stücken schließlich mit einem Minus von 5,5 Prozent aus dem erweiterten Handel.

Somit steht die Aktie am Dienstag vor einer Korrektur und einem empfindlichen Rücksetzer gegenüber dem bei 92,80 US-Dollar markierten Mehrjahreshoch. Nichtsdestotrotz dürfte die Bilanz der vergangenen Wochen sowie gegenüber dem Jahreswechsel eine zufriedenstellende bleiben, denn gegen eine tiefere Korrektur dürfte die weiterhin moderate Bewertung absichern.

Für den nachbörslichen Schlusskurs von 84,15 US-Dollar ist Zoom auf Basis seiner eigenen Gewinnschätzung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 bewertet. Das ist angesichts des geringen Wachstums zwar nicht günstig, wird aber durch den hohen Cashflow gerechtfertigt.

Fazit: Einstiegsgelegenheit voraus?

Zoom Video hat mit seinen Zahlen nicht überzeugen können. Zwar fielen sowohl das Geschäftsergebnis als auch der Ausblick über den Erwartungen der Analysten aus, Anleger hatten diese Entwicklung angesichts der in den vergangenen Wochen starken Kursgewinne aber bereits vorweggenommen und sich in Ermangelung neuer Impulse zu Gewinnmitnahmen entschlossen.

Diese könnten am Dienstag sowie in den kommenden Tagen anhalten. Insgesamt dürfte die faire Bewertung aber dafür sorgen, dass es zu keinem allzu großen Kursrutsch kommt. Anleger, die an der Aktie des Videosoftwarespezialisten interessiert sind, könnten die zu erwartende Korrektur daher für einen Einstieg nutzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Zoom Video Communications Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,61 % und einem Kurs von 80,11EUR auf Tradegate (26. November 2024, 09:33 Uhr) gehandelt.