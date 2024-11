RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Underperform" belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterindustrie sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Während rund 48 Prozent der Unternehmen die Prognosen verfehlt hätten, seien die Resultate von rund 40 Prozent besser als erwartet ausgefallen. Die Aktien von Siemens, Metso, Daimler Truck, SKF, IMI, Weir und Bodycote hält er für attraktiv./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 17:49 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 239,7EUR auf Tradegate (26. November 2024, 09:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m