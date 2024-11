Börsenstart Europa - 26.11. - OMX Stockholm 30 schwach -0,88 %

Der TecDAX steht bei 3.390,35 PKT und verliert bisher -0,26 %.

Top-Werte: Nemetschek +0,96 %, Siemens Healthineers +0,81 %, Nagarro +0,59 %

Flop-Werte: Energiekontor -3,45 %, Evotec -3,13 %, Jenoptik -2,35 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 4.758,57 PKT und verliert bisher -0,56 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +0,86 %, Wolters Kluwer +0,67 %, AXA +0,04 %

Flop-Werte: Stellantis -3,86 %, Bayer -3,25 %, Anheuser-Busch InBev -2,40 %

Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 3.522,98 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +3,03 %, Erste Group Bank +0,33 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,26 %

Flop-Werte: Lenzing -2,01 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,97 %, voestalpine -1,50 %

Der SMI bewegt sich bei 11.597,46 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Alcon +1,69 %, Kuehne + Nagel International +0,87 %, Givaudan +0,60 %

Flop-Werte: Roche Holding -1,69 %, UBS Group -1,57 %, CIE Financiere Richemont -1,41 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:53) bei 7.196,82 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: Societe Generale +0,64 %, Carrefour +0,33 %, AXA +0,04 %

Flop-Werte: Stellantis -3,86 %, Pernod Ricard -2,28 %, ArcelorMittal -2,24 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.482,35 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,10 %, Securitas Shs(B) -0,13 %, Swedbank Shs(A) -0,14 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,11 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,98 %, SKF (B) -1,96 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.390,00 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,15 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,55 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,53 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,25 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,93 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -0,67 %