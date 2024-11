Zölle: Trump-Show - warum er bis 20.01 kein Interesse an steigenden Kursen hat

Der designierte US-Präsident Trump droht in einem Post auf seiner Social-Media-Plattform China, Kanada und Mexico (also den drei größten Handelspartnern der USA) mit hohen Zöllen. Die Finanzmärkte reagieren mit Dollar-Stärke, Gold und Rendite fallen, die asiatischen Aktienmärkte ebenso. A propos Aktienmärkte: derzeit herrscht bekanntlich ein großer Optimismus vor der Machtübernahme durch Trump - dabei hat vielleicht gerade jetzt bis zum 20.01.2025 (Amtsübernahme Trumps) die gefährlichste Zeit begonnen: denn Trump hat kein Interesse an steigenden Kursen, bevor er Präsident wird. Auffallend sein Schweigen in den letzten Monaten zu den Rekroden der US-Aktienmärkte - er will neue Rekorde erst in seiner Amtszeit sehen. Versucht Trump also mit verbalen Drohungen für Zölle die Aktienmärkte zu drücken, um dann nach seiner Amtsübernahme Aktien-freundlicher vorzugehen?

1. Trump teilt aus: Zölle gegen China, Mexiko und Kanada geplant

2. Bitcoin scheitert an 100.000-USD-Marke – Trump-Euphorie flaut ab

