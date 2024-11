Die fünf größten Effizienzpotenziale für Agenturen und Dienstleister (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Aichach (ots) - Ineffiziente Prozesse kosten nicht nur Zeit, Geld und Qualität,sondern können bei starkem Wettbewerb auch schnell das Ende für einenDienstleister bedeuten. Christoph Gerl hat es sich mit der Christoph Gerl GmbHzur Aufgabe gemacht, die Effizienz in Agenturen und Dienstleistungsunternehmendurch digitale Systeme und optimierte Prozesse zu erhöhen, um ihre Handlungs-und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. In diesem Artikel verrät derIT-Experte, in welchen fünf Bereichen sich für jeden Dienstleister großeEffizienzpotenziale verstecken.Für viele Dienstleistungsunternehmen, die während der florierenden Auftragslageder vergangenen Jahre eine umfangreiche Verwaltung und hohe Fixkosten imPersonalbereich aufgebaut haben, besteht jetzt akuter Handlungsbedarf. Denn dieaufgrund hoher Personalkosten drastisch sinkenden Margen bremsen nicht nur dasUnternehmenswachstum auf Umsatzebene, sondern bedrohen sogar die Existenz vielerDienstleister. Während einige der Wettbewerber die digitale Transformationbereits vollzogen haben und mit maximaler Automatisierung arbeiten, ist es fürandere Unternehmen höchste Zeit, ihre Prozesse zu optimieren und effizienter zuwerden, um nicht unterzugehen. "Um auch in Zukunft handlungs- undwettbewerbsfähig bleiben zu können, brauchen die Unternehmen eine vernünftigeMarge", erklärt Christoph Gerl von der Christoph Gerl GmbH. "Dass es nicht mehrweitergeht wie bisher, ist den meisten bewusst. Wie sie mehr Effizienz unddadurch eine Steigerung von Qualität, Kundenzufriedenheit und Gewinn erreichenkönnen, wissen sie jedoch nicht.""Wer eine digitale Grundlage in seinem Unternehmen schafft, kann anschließendeinfache Hebel nutzen, um große Effizienzpotentiale aus verschiedenen Bereichenherauszuholen", fährt der IT-Experte fort. Mit der Christoph Gerl GmbH, einerAgentur für Prozessoptimierung und Digitalisierung, hat er es sich zur Aufgabegemacht, individuelle Lösungen zu finden, mit denen Agenturen undDienstleistungsunternehmen ihr volles Effizienz-Potenzial ausschöpfen können.Durch die Einführung und Optimierung von CRM- und Projektmanagementsystemenschafft Christoph Gerl ein hocheffizientes Fließband für seine Kunden und sorgtmit der Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben für große Zeitersparnisse.Mit mittlerweile acht Jahren Erfahrung und einer tiefgreifenden Expertise hilftder IT- und Digitalisierungsberater Agenturen, IT-Systemhäusern,Steuerberatungskanzleien und anderen Dienstleistungsunternehmen bundesweitdabei, schnelle Effizienzsteigerungen zu erreichen und gesund zu wachsen. Dabeiverfolgt er die Mission, die täglich in den Unternehmen stattfindende