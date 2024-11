GDV Dienstleistungs-GmbH startet Drittdienstleisterportal zur Unterstützung der DORA-Umsetzung (FOTO)

Hamburg (ots) - Die GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV DL) hat in Zusammenarbeit mit

der Versicherungsbranche eine innovative Plattformlösung in der Trusted German

Insurance Cloud (TGIC) entwickelt, die speziell auf die Anforderungen der neuen

EU-Verordnung DORA (Digital Operational Resilience Act) abzielt. Das sogenannte

Drittdienstleisterportal unterstützt Finanzdienstleister dabei, die

regulatorischen Anforderungen zur Risikobewertung von Drittanbietern effizient

umzusetzen.



Die EU-Verordnung DORA verpflichtet Unternehmen der

Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere Versicherer, dazu, ihre digitale

Widerstandsfähigkeit zu stärken. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die

systematische Analyse und kontinuierliche Risikobewertung von

Drittdienstleistern - eine Herausforderung, die durch die neue Plattformlösung

der GDV DL erheblich erleichtert wird.





Effizienz durch zentrale DatenbasisDas Drittdienstleisterportal bietet eine zentrale Plattform, auf derDrittanbieter der Branche relevante Informationen wie Stammdaten, aktuelleZertifikate und Angaben zur Unterauftragnehmerkette hinterlegen können. Darüberhinaus wurden standardisierte Fragebögen entwickelt, die vom Drittdienstleisterdigital beantwortet werden können. Finanzunternehmen können diese Datenstandardisiert abrufen, in ihre internen Risikomanagementsysteme integrieren unddiese als Basis für ihre Risikobewertung nutzen.Der Dienstleister kommuniziert über das Drittdienstleisterportal direkt mit derBranche - und nicht mit einer Vielzahl individueller Finanzunternehmen - undkann seine Informationen in einem standardisierten Format zuliefern. DasFinanzunternehmen seinerseits kann über das Drittdienstleisterportal eineVielzahl von Dienstleistern erreichen und ebenfalls von standardisiertenInformationen profitieren."Mit dem Angebot einer Plattformlösung unterstützen wir die Finanzunternehmendabei, die regulatorischen Anforderungen effizient umzusetzen. Wir stehen inengem Austausch mit den Finanzunternehmen und Drittdienstleistern der Brancheund entwickeln die Plattform mit allen Beteiligten weiter," erklärt JeanineBerg, Geschäftsführerin der GDV Dienstleistungs-GmbH. "Wir sind uns sicher, dassdiese Plattform einen deutlichen Mehrwert für alle Beteiligten darstellt undhilft, die Umsetzung regulatorischer Anforderungen für Finanzunternehmen undDrittdienstleister zu vereinfachen."Vorteile für alle BeteiligtenDr. Rainer Sommer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GDV Dienstleistungs-GmbHund Vorstand für Vertragsservice (Komposit), Schaden & Technologie im ProvinzialKonzern, betont: "Die Anforderungen an die Prüfung der Drittdienstleister ausder DORA sind sinnvoll und sicher gut für die weitere Stärkung der operativenResilienz von uns Versicherern. Gleichzeitig stellen sie uns aber vor hohebürokratische Herausforderungen, denn die stete Aktualisierung der Informationenzu einem breiten Panel von Dienstleistern ist sehr aufwändig. Da wir aber anvielen Stellen gleiche oder ähnliche Standards verwenden und hier auch aufgleiche und ähnliche Dienstleister zugreifen, macht es nur Sinn, hier auch dieEnergie zu bündeln und Synergien zu suchen. Das Drittdienstleisterportal der GDVDL, dem Branchendienstleister der deutschen Versicherungswirtschaft, ist hierein perfektes Vehikel, um einen großen Teil dieser Wegstrecke für uns alledeutlich zu verkürzen und gangbar zu machen."Zukunftsorientierte PlattformDas Drittdienstleisterportal bietet nicht nur Unterstützung bei der Umsetzungder DORA-Anforderungen, sondern hat auch das Potenzial, künftigeCompliance-Frameworks zu integrieren. Damit stellt die Plattform sicher, dassFinanzunternehmen und Drittanbieter auch in Zukunft optimal auf regulatorischeAnforderungen vorbereitet sind.Die GDV DL unterstreicht mit dieser Lösung ihren Anspruch, die deutscheVersicherungswirtschaft bei der Digitalisierung und dem Managementregulatorischer Anforderungen nachhaltig zu unterstützen.Pressekontakt:Birgit Luge-EhrhardtAbteilungsleiterin UnternehmenskommunikationTel: 040 33449-3534mailto:presse@gdv-dl.dehttp://www.gdv-dl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51912/5916803OTS: GDV Dienstleistungs-GmbH