BAADER BANK stuft GIVAUDAN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Givaudan von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 4050 auf 4200 Franken angehoben. Der Aromenhersteller dürfte auch weiterhin schneller wachsen als der Markt, schrieb Analyst Konstantin Wiechert am Montag. Die Aktie sollte ein Outperformer im Bereich der defensiven und konsumnahen Qualitätswerte bleiben./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 13:22 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 4.200EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2024, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4200

Kursziel alt: 4050

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m