Europäische Arzneimittelbehörde erteilt ExoPTEN den Orphan-Status

NurExone Biologic Inc, ein auf regenerative Exosomen-Therapien spezialisiertes Unternehmen, hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht: Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hat ihrem Hauptprodukt ExoPTEN den Status eines Arzneimittels für seltene Leiden zuerkannt, nachdem die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) einen ähnlichen Titel erteilt hatte. Damit eröffnen sich für NurExone Chancen auf beiden Märkten.

Wichtige Zulassungen: Erst FDA, jetzt EMA

Am 13. November 2024 gab NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) einen wichtigen Erfolg bekannt: Das biopharmazeutische Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt, gab bekannt, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMA)¹ seiner ExoPTEN-Therapie² den Orphan-Drug-Status erteilt hat. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Behandlung für Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen in Europa verfügbar zu machen.

Orphan-Drug-Status: Vorteile für Patienten und Unternehmen

Sogenannte „Orphan Drugs“ sind Medikamente zur Prävention, Diagnose und Behandlung seltener Krankheiten. Dazu gehören z. B. Mukoviszidose, bestimmte Krebsarten und akute Rückenmarksverletzungen. Um den Orphan-Drug-Status in der EU zu erhalten, müssen jedoch bestimmte Kriterien erfüllt sein:

- Behandlungszweck: Das Arzneimittel muss der Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung einer lebensbedrohlichen oder chronisch invalidisierenden Krankheit dienen, oder es muss unwahrscheinlich sein, dass es kommerziell vermarktet werden kann.

- Seltenheit der Krankheit: Die Krankheit darf nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen in der Europäischen Union betreffen, wobei die geringe Zahl der Patienten und die Seltenheit der Krankheit berücksichtigt werden müssen.

- Fehlen von Alternativen oder Zusatznutzen: Es darf keine ausreichenden Methoden zur Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung der Krankheit geben. Wenn es bereits eine Methode gibt, muss das Arzneimittel einen erheblichen Zusatznutzen für die betroffenen Patienten bieten.

Pharmaunternehmen, deren Therapien oder Produkte diese Kriterien erfüllen, profitieren vom Orphan-Drug-Status der EMA durch ein zehnjähriges Marktexklusivitätsrecht in der EU, das ihnen einen wichtigen Wettbewerbsschutz bietet. Außerdem erhalten sie wissenschaftliche und regulatorische Unterstützung, einschließlich spezieller Beratung zur Senkung der Entwicklungskosten. Darüber hinaus profitieren die Unternehmen von Preisnachlässen und haben die Möglichkeit, wichtige Medikamente durch beschleunigte Zulassungsverfahren schneller auf den Markt zu bringen.

