Thyssenkrupp größter MDax-Verlierer im schwachen Sektorumfeld

bama91 schrieb 24.11.24, 11:38

Experten geben positives Update zu Thyssenkrupp Stahl, berichtet der Spiegel



Unabhängige Experten, die den Finanzbedarf der Stahlsparte von Thyssenkrupp untersuchen, haben sich positiv über die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens geäußert, berichtet der Spiegel am Sonntag.

Unter Berufung auf informierte Quellen berichtet Der Spiegel, dass das Stahlgeschäft für mindestens zwei Jahre finanziell abgesichert ist.



Auf Anfrage von Reuters gab es keine unmittelbare Stellungnahme des Unternehmens.



Im September hatte Thyssenkrupp zwei externe Berichte in Auftrag gegeben, um die kurz- und langfristige finanzielle Gesundheit und den Bedarf des Stahlgeschäfts eingehend zu untersuchen.



Anfang dieses Monats erklärte Thyssenkrupp, dass es den Wert seiner Stahlsparte um weitere 1 Mrd. Euro (1,04 Mrd. $) abgeschrieben habe und machte für die sich verschlechternden Aussichten des Sektors vor allem die schwache Nachfrage und die asiatische Konkurrenz verantwortlich.



Thyssenkrupp strebt ein Stahl-Joint-Venture mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky an, sucht aber auch das Gespräch mit anderen Stahlherstellern für den Fall, dass dieses Vorhaben scheitert, nachdem frühere Versuche, die Sparte zu verkaufen, in den letzten Jahren fehlgeschlagen sind.



https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/THYSSENKRUPP-AG-436698/news/Experten-geben-positives-Update-zu-Thyssenkrupp-Stahl-berichtet-der-Spiegel-48444902/