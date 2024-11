Investoren sind bereits in Jahresabschlussarbeiten - Window Dressing began

Was ist denn an der Börse los? Solche heftigen Kursbewegungen der letzten Woche reichen uns eigentlich im Jahr, nicht in einer Woche. Irgendwie ist es extrem turbulent in diesen Tagen, auch wenn wir das an den Indizes kaum sehen.



Ich denke, wir befinden uns schon mitten in den Jahresabschlussarbeiten vieler Anleger. Sie wissen ja: institutionelle Anleger bereiten ihr Portfolio frühzeitig auf das Jahresende vor, damit es, wenn es im Jahresabschluss oder anderswo gedruckt wird, hübsch aussieht - das Window-Dressing.

Window-Dressing 2024: Die besten Aktien des Jahres müssen noch rein

Hübsch heißt in diesem Fall, die besten Aktien des abgelaufenen Jahres müssen drin sein: Nvidia, aber auch eine entsprechende Gold-Position sowie - wenn in den jeweils eigenen Fondsbedingungen erlaubt - ein wenig Bitcoin müssen jetzt noch schnell ins Portfolio geholt werden. Aber auch viele andere unserer Positionen werden jetzt noch schnell gekauft: Snap-On, Palo Alto, Coterra, Dell und Holcim.

Zum Jahreswechsel werden wir diese Titel sorgfältig durchgehen und entscheiden, ob die jetzigen Mitläufer, die nur eingestiegen sind, weil die Aktie aktuell hübsch ist, Gründe haben, um drin zu bleiben, oder nicht. Manchmal geben solche Aktien ihre zum Jahresende erzielten Gewinne im Januar wieder ab.

Portfolio-Bereinigung zum Jahresende: Die Verlierer des Jahres müssen weichen

Auf der anderen Seite sind die Verlierer, die in diesen Tagen ohne Rücksicht auf Verluste aus den Portfolios gehauen werden. Bei PVA Tepla und Nynomic scheint dieser Prozess diese Woche bereits beendet worden zu sein. Bei Medios sind wir noch mittendrin. Doch alle drei Titel sind extrem günstig und werden meiner Einschätzung nach zum Jahresbeginn als neue Chance deutlich besser aussehen als heute.



Auch Puma und Nextracker fallen in diese Kategorie. Eigentlich hat sich deren Geschäft gesund entwickelt und die Aktien haben sich stabilisiert, doch wirklich hübsch sind sie in diesem Jahr noch nicht. Daher werden auch diese Aktien meiner Einschätzung nach "vorübergehend" aus vielen Portfolien entfernt, um im neuen Jahr wieder zurückgeholt zu werden.

-> Gelassen bleiben: Jahresendrallye als Chance für gezielte Entscheidungen

Wir sollten uns von solchen Vorgängen nicht verwirren lassen. Vielleicht nutzen wir den einen oder anderen Pusch, um uns von einer Position zu trennen: eine Reihe deutscher Mic-Cap Titel fallen mir da ein: PVAT, Medios, Puma, Nynomic. Mal schauen, aber eigentlich gebe ich den Unternehmen gute Chancen.