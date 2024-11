So hoch sind die PKV-Beiträge im Alter wirklich (FOTO)

Lippstadt (ots) - Viele Menschen befürchten, dass die Beiträge zur privaten

Krankenversicherung (PKV) im Alter astronomische Höhen erreichen. Gerüchte über

monatliche Kosten von bis zu 1.500 Euro oder mehr machen die Runde und werden

immer wieder medial erwähnt. Die Beiträge vieler privater Krankenversicherungen

werden regelmäßig erhöht und etliche Versicherte stellen sich berechtigterweise

die Frage: Wo soll das enden, wenn ich erst 80 oder 90 bin?



"Doch es gibt auch genügend positive Beispiele, die zeigen, dass die PKV

langfristig eine sehr gute Lösung ist - wenn die Rahmenbedingungen passen und

man auf den richtigen Versicherer setzt", weiß Dieter Homburg,

Versicherungsexperte und Bestsellerautor. In diesem Beitrag erklärt er, wie hoch

die PKV-Beiträge werden, wenn man sich von zu günstigen Tarifen locken lässt und

worauf Interessierte achten sollten.





Warum private Krankenversicherungen im Alter teurer werdenPrivate Krankenversicherungen bieten im Vergleich zur gesetzlichenKrankenversicherung oftmals umfassendere Leistungen und ermöglichen eineindividuelle Absicherung. Doch mit zunehmendem Alter steigt für vieleVersicherte die finanzielle Belastung. Ein zentrales Problem liegt in derKalkulation der Beiträge, die langfristig häufig zu erheblichenKostensteigerungen führt. Bei privaten Krankenversicherungen zahlen Versichertevon Anfang an einen höheren Beitrag, als sie zu Beginn statistisch anKrankheitskosten verursachen. Dieser überschüssige Anteil wird als Sparanteilbezeichnet und in Altersrückstellungen investiert.Die Idee dahinter ist, dass die Beiträge im Alter stabil bleiben, indem dieRückstellungen die steigenden Gesundheitskosten ausgleichen. Je älter derVersicherte wird, desto stärker sollen diese Rücklagen genutzt werden, umBeitragserhöhungen abzufedern. Jedoch liegt genau hier die Problematik vielerVersicherungsmodelle: Einige Anbieter investieren anfangs nicht ausreichend indiese Altersrückstellungen, was kurzzeitig zu günstigeren Beiträgen führt, aberlangfristig schwerwiegende Folgen nach sich zieht. Die fehlenden Einlagen müssenzu einem späteren Zeitpunkt kompensiert werden, sodass Beitragserhöhungenunausweichlich sind.Kurzfristige Wettbewerbsvorteile durch niedrige AnfangsbeiträgeEin gängiges Vorgehen vieler Versicherer ist es, zu Beginn der Vertragslaufzeitvergleichsweise günstige Tarife anzubieten. Dadurch verschaffen sie sich einenWettbewerbsvorteil und locken neue Kunden an, weil solche Tarife inVergleichstests als besonders preiswert und attraktiv bewertet werden. Einniedriger Anfangsbeitrag und ein auf den ersten Blick leistungsstarkes Angebot