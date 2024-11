Doch keine Übernahme? Qualcomm lässt Intel fallen!

Das hat der Aktie nicht geschadet. Im Gegenteil hat sie gegenüber ihrem Elfjahrestief bei 18,51 US-Dollar sogar rund ein Drittel an Wert gewinnen können. Trotz der auch finanziell verfahrenen Situation werden Anleger nicht müde, in den Anteilen auf einen Turnaround zu wetten.

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Qualcomm will Intel nicht (mehr)

Erheblichen Anteil an den Spekulationen auf eine Kurserholung hatten die Gerüchte über eine mögliche Übernahme des Konzerns. Diese hatte Intel mit Plänen für eine Verschlankung und dem Verkauf von Unternehmensteilen wie Altera einerseits selbst geschürt, andererseits soll Qualcomm Interesse an einer Übernahme des Gesamtkonzerns oder wenigstens Teilen wie der Fertigungssparte angemeldet haben.

Ein konkretes Angebot legte Qualcomm jedoch nicht vor. Das führte zu Überlegungen, ob das Unternehmen die US-Wahlen abwarten könnte, um seine Chancen auch in Bezug auf ein mögliches Eingreifen der Wettbewerbsbehörde besser abschätzen zu können.

Inzwischen zeichnet sich jedoch ein anderes Bild ab: Qualcomm hat schlicht kein Interesse, Intel zu übernehmen. Das jedenfalls hat der Finanznachrichtendienstleister Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit betraute Insider berichtet.

Undurchführbare Übernahme

Zwar sei eine Übernahme von Intel geprüft worden, offenbar ist das Vorhaben aber als zu komplex und damit als nicht durchführbar bewertet worden. Neben regulatorischen und operativen Schwierigkeiten hätte Qualcomm auch eine Lösung für den turmhohen Schuldenberg von Intel finden müssen. Dessen Verschuldung beläuft sich auf über 50 Milliarden US-Dollar.

Nicht vom Tisch ist laut des Berichtes aber die Übernahme einzelner Unternehmensteile. Vor allem auf die Fertigungssparte könnte es Qualcomm abgesehen haben, um sich für seine wachsende Produktpalette unabhängiger von den Auftragsfertigern Samsung und Taiwan Semiconductor machen zu können.

Wachstum auch ohne Zukäufe

In der vergangenen Woche hatte Qualcomm auf einer Investorenkonferenz seine langfristigen Finanzziele vorgestellt, konnte damit bei Anlegern jedoch nicht punkten, woraufhin die Aktie ihre Korrektur fortsetzte. Mit Blick auf die bis 2029 angepeilten, zusätzlichen 22 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz äußerte sich CEO Cristiano Amon in Bezug auf Übernahmen folgendermaßen:

Derzeit haben wir keinen großen Zukauf identifiziert, der erforderlich wäre, um das Ziel von 22 Milliarden US-Dollar umzusetzen.

Qualcomm jetzt vor Kursanstieg?

Die Unsicherheit über eine mögliche Übernahme von Intel lastete in den vergangenen Wochen schwer auf der Aktie von Qualcomm. Da sich die Anzeichen darauf verdichten, dass eine solche nicht zustande kommen wird, könnte diese Unsicherheit aus der Aktie weichen und damit den Weg frei für steigende Kurse machen.

Günstig bewertet sind die Anteile jedenfalls, denn mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,2 ist Qualcomm eine der derzeit am attraktivsten bewerteten Halbleiteraktien. Zusätzlich winkt mit einer Dividendenrendite von 2,2 Prozent eine der höchsten der Branche.

Intel könnte einmal mehr der Verlierer sein

Bei Intel hingegen könnte das nachlassende Interesse an einer Übernahme zu einem Ende der Aufholjagd führen, wenngleich am frühen Dienstagmittag hiervon noch nichts zu sehen ist. Angesichts der desolaten Ertragslage des Konzerns ist eine Fortführung des Unternehmens in seiner aktuellen Struktur fast unmöglich.

Zumindest nicht, ohne den geplanten Umbau zu einem Auftragsfertiger aufzugeben. Das Einstellen dieser Pläne würde aber die langfristigen Umsatz- und Gewinnziele infrage stellen. Denn aus dem Verkauf seiner eigenen Produkte erzielt der technologisch abgehängte Konzern immer niedrigere Einnahmen.

Fazit: Nur eine von beiden Aktien ist ein Kauf!

Die zwischenzeitlich heißdiskutierte Übernahme von Intel durch Qualcomm dürfte nach einem Bericht von Bloomberg vom Tisch sein. Bei Qualcomm soll man laut Insidern eine Übernahme zwar erwägt, aber anschließend als zu komplex verworfen haben.

Das dürfte Folgen für den Kurs der beiden Aktie haben. Während aus Qualcomm Unsicherheit weichen und Anleger angesichts der moderaten Bewertung zuschlagen könnten, dürften bei Intel die Zukunftssorgen wieder wachsen – selbst nachdem das Unternehmen rund 7,9 Milliarden US-Dollar an Unterstützung aus dem CHIPS-Act der Biden-Regierung erhalten wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion