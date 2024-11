JEFFERIES stuft IAG Pence auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für International Airlines Group anlässlich eines Investorentages mit einem Kursziel von 270 Pence auf "Buy" belassen. Angesichts des Selbsthilfepotenzials der Airline-Holding, relativ geringer Belastungsfaktoren durch den Klimawandel und starker Liquiditätszuwächse sieht Analystin Jaina Mistry laut ihrem Kommentar vom Dienstag Value in den Aktien./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 02:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2024 / 02:22 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 3,028EUR auf Tradegate (26. November 2024, 11:25 Uhr) gehandelt.