Aktien Europa Vortagesgewinne wieder verflogen - Trump erinnert an Zölle Vom positiven Wochenstart ist an Europas Börsen am Dienstag nichts mehr zu spüren. Der EuroStoxx 50 rutschte zwischenzeitlich auf 4.747 Punkte ab und lag am späten Vormittag noch mit 0,7 Prozent im Minus bei 4.766 Punkten. Tags zuvor war der …